洛阳90后小伙的“网贷公益”：我在雪域高原捡垃圾（最美家乡人）

近日，一名来自我市汝阳县农村的小伙子频频登上热搜，他因为一个人带着一条狗到可可西里捡垃圾而引发关注，又因网贷1.2万元做公益而引发争议。昨日，《洛阳晚报》记者独家采访到正在青海格尔木做兼职的小武，听他讲述他的公益故事。

近日，一名来自我市汝阳县农村的小伙子频频登上热搜，他因为一个人带着一条狗到可可西里捡垃圾而引发关注，又因网贷1.2万元做公益而引发争议。昨日，《洛阳晚报》记者独家采访到正在青海格尔木做兼职的小武，听他讲述他的公益故事。

一个人带着一条狗，踏上进藏之路

近日，新浪微博上一条点击量近1000万次的视频引发关注。视频中，一个年轻小伙子，带着一条狗，骑着一辆红色的电动三轮车，在可可西里的无人区捡垃圾。从8月1日开始，他在109国道可可西里段青海格尔木和唐古拉山镇之间待了40多天，捡拾1吨多垃圾、8000多个塑料瓶、装满了近300只蛇皮袋。

昨日，记者辗转联系上视频中的小伙子，他叫武相宏，来自我市汝阳县陶营镇，28岁的他从今年7月2日带着自己的爱犬毛毛，踏上了进藏之路。7月30日他到了可可西里，8月1日开始在沿线捡拾垃圾。

小武说，那里虽然是大片的无人区，公路一公里以外禁止人进入，但是公路沿线尤其是夏季的时候，大货车以及自驾游的车辆非常多，路两边的垃圾也很多。因为高原的特殊情况，沿途虽然有一些垃圾箱，但只有每年定期会有人来清理，大多数时候，公路沿线仍然可以见到来往车辆扔下的垃圾。

于是，武相宏和毛毛，一个人带着一条狗，开着这辆红色电动三轮车，从早到晚在公路沿线捡垃圾。他和毛毛吃住都在车上，只有当发电机的汽油用完了，或者需要补给的时候，他会到给大货车司机休息、住宿的服务区买一些必需品，然后继续捡垃圾。

“我下来的时候，那边4天下了3场雪，已经很冷了。”武相宏说，他是在9月15日从可可西里返回格尔木的，在这一个多月时间里，他一直都在可可西里。

因为喜欢西藏，他想为这里做点什么

这并不是武相宏第一次进藏。早在2015年，他就一个人骑行青藏线，最终到了拉萨。2018年，他又分别走了新藏线和滇藏线，前后骑行了一年多的时间。他说，自己很喜欢这里安静的环境，以及一个人在路上骑行的自由，他的微信名就叫“深爱自由”。

那么，这次为什么会选择来可可西里捡垃圾呢？这和他的经历有关。小武高中毕业后，在广州的工厂流水线上打过工，做过快递员、管道维修工等，后来又在成都、内蒙古等地都工作过。“我第一次来西藏可能有点逃避现实的意思，但后来是真的喜欢这里，因为喜欢所以就想为这里做点什么。”小武说。

其实在高原上捡垃圾和在平原上很不一样，因为可可西里海拔在4600米以上，尽管已经有了丰富的户外经验，但小武依然还是有高原反应。和他一起的宠物狗毛毛给孤身一人的他带来了很多欢乐，小武也为毛毛拍了很多照片和视频。

但不幸的是，这个月初毛毛在陪自己捡垃圾的时候，被过往的大货车碾成重伤后离世。小武在公里路旁的一个河滩附近，为毛毛立了“洛阳武氏爱犬毛毛之墓”的墓碑。小武说，他会经常回来看毛毛的，因为他还要将环保事业继续进行下去。

不过因为下雪的原因，小武这个月15日离开可可西里，回到了格尔木。但让他没想到的是，网上的一个视频却让他意外走红。

对于“网贷公益”的争议，他说“这是一个顺序问题”

对于小武在可可西里捡垃圾的事儿，网上先是一阵好评，但随之而来的还有各种质疑，尤其是关于“网贷公益”成为引起大家争议的话题，武相宏用“这是一个顺序问题”进行了回答。

他说，他在网上借的1.2万元，用的是支付宝的“借呗”，利息不算很高。这笔钱也不是一个天文数字，而且是陆陆续续借的，他打几个月工就能还上。

也许引发网友们争议的并不是这笔网贷的金额，而是贷款做公益的方式。对此，小武说，他想趁着自己还年轻，做一些自己愿意做的事情。其实他完全可以挣点钱再来西藏，前三次进藏他都是这么做的，但他说既然想来做公益，就先过来实现心愿。也许过几年，他也会像同龄人一样找一个稳定的工作、结婚生子，这些都有可能，但“活在当下”，做有意义的事，是他一直的信条。

对于自己在网上的走红，小武说这让他很意外。他原本就是打算做一段时间的环保公益，然后打工挣钱还上网贷后，回到家乡考个驾照，再继续自己的公益路，现在可能会有些变化。

小武说，随着越来越多的人知道他在这边的公益行动，有些人想捐款来支持他，还有些人也想加入他的捡垃圾的队伍。如果可行的话，他想考到驾照后，买一辆小货车，这样就可以把捡到的垃圾带回到格尔木，如果能有更多的人加入环保的队伍就更好了。

小武在雪域高原捡垃圾的环保公益梦，还在继续着。（洛报融媒记者 李砺瑾）