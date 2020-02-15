29日，2020洛阳海峡两岸关公文化论坛成功举行，50余名海峡两岸文化学者、商界代表、学生代表等参加活动。

29日，2020洛阳海峡两岸关公文化论坛成功举行，50余名海峡两岸文化学者、商界代表、学生代表等参加活动。

本次论坛由洛阳市人民政府台湾事务办公室、洛阳市文物局、洛阳理工学院主办。在论坛上，与会嘉宾以“关公与商德”为主题，围绕关公文化与河洛文化的历史渊源、关公文化的传播等进行深入交流。

大家纷纷表示，关公文化是根亲文化的重要组成部分，凝聚在关公身上的“忠、勇、仁、义、礼、智、信”充分体现了中华民族的传统美德。研究、保护、传承、发扬关公文化，对弘扬民族传统文化、加强两岸交流具有重要意义。他们将充分发挥桥梁纽带作用，积极推动洛阳国际人文交往中心建设。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 李进 张晓杰 文/图）