“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”今日下午，洛阳梅森学校高中部举行“唱红歌，颂祖国”红歌大合唱比赛，该校十二个班级的学生相继登场演唱，通过唱响红歌，喜迎国庆、中秋“双节”。
“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”今日下午，洛阳梅森学校高中部举行“唱红歌，颂祖国”红歌大合唱比赛，该校十二个班级的学生相继登场演唱，通过唱响红歌，喜迎国庆、中秋“双节”。
“红歌，诠释了一段不朽的历史，体现了人生崇高的理想与信念。此次开展红歌大合唱比赛，对学生们而言，是一次生动的爱国主义教育，能够加强我校精神文明建设，进一步培养我校学生的爱国情操。同时，也能够丰富校园文化，活跃校园艺术氛围，提高全校学生的艺术修养。”洛阳梅森学校高中部校长路玉增说。(记者 郭瑛 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605