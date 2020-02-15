“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”今日下午，洛阳梅森学校高中部举行“唱红歌，颂祖国”红歌大合唱比赛，该校十二个班级的学生相继登场演唱，通过唱响红歌，喜迎国庆、中秋“双节”。 “五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”今日下午，洛阳梅森学校高中部举行“唱红歌，颂祖国”红歌大合唱比赛，该校十二个班级的学生相继登场演唱，通过唱响红歌，喜迎国庆、中秋“双节”。 “红歌，诠释了一段不朽的历史，体现了人生崇高的理想与信念。此次开展红歌大合唱比赛，对学生们而言，是一次生动的爱国主义教育，能够加强我校精神文明建设，进一步培养我校学生的爱国情操。同时，也能够丰富校园文化，活跃校园艺术氛围，提高全校学生的艺术修养。”洛阳梅森学校高中部校长路玉增说。(记者 郭瑛 文/图)