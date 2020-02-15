洛阳八里堂立交主线完工 新伊大街向南与伊水西路对接

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，新伊大街南延长线及八里堂立交主线已顺利通车，如期完成城建重点项目“百日攻坚”既定目标。

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，新伊大街南延长线及八里堂立交主线已顺利通车，如期完成城建重点项目“百日攻坚”既定目标。

新伊大街南延建设工程北起开元大道，南至伊洛东路，全长1.5公里，红线宽50米，双向六车道，与现状新伊大街道路断面保持一致。其中，新伊大街与伊洛东路互通的八里堂立交，是整个新伊大街南延的关键节点，由新伊大街上跨焦柳铁路桥梁、伊水西路伊洛东路立交组成。

伊水西路伊洛东路立交规划为菱形互通加定向匝道立交，伊洛东路位于地上一层，伊水西路位于地面，行人和非机动车通过地面信号灯控制，同步设置多条定向匝道。八里堂立交建成后，全面提升新伊大街串联作用，对提高洛龙板块东部区域路网通行能力，完善洛阳中心城区南北向交通具有重要意义。

另悉，今日上午，王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段主线、香叶路周山大道至龙翔路段打通工程也完工通车。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 高江鹏)