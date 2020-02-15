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书香洛阳·同筑中国梦——“捎一本书给同学”大型公益活动开始啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-29 17:34

“7+1”版

最豪华假期就要来了！

激不激动！开不开心！

除了假期，

更让人值得期待的是……

重磅福利别错过！

福利一

用书兑换参观券

将自己准备好的一本课外书

带到汝阳恐龙国家地质公园进行捐赠

即可在售票口兑换免费“参观券”一张

(活动仅限十八岁以下青少年参与)

活动时间：2020年10月1日-10月8日

福利二

免费畅游恐龙公园

参与文末留言活动

即可免费畅游恐龙公园

免费畅玩恐龙王国游乐场

内数十种游乐项目！

活动参与方式

见文末评论区第一条留言

（实景图）

这个国庆假期带上娃

约上三五好友一起

来河南汝阳恐龙国家地质公园

尽情畅玩一番吧！

（实景图）

1

分享一本书 免费游景区

由汝阳县委宣传部、

洛阳晚报与洛阳部落美术学校

联合发起的

书香洛阳·同筑中国梦——

“捎一本书给同学”大型公益活动开始啦！

这个国庆假期

走进汝阳

为汝阳的同学们捎去一本图书

以书为媒，让知识得到共享

让“书香洛阳”蔚然成风

（资料图）

“捎去一本书”的同学

还能免票畅游

河南汝阳恐龙国家地质公园

并在汝阳“百米丰收长卷”上

留下自己的画作

作品还将被“恐龙王国博物馆”永久珍藏哦~

（资料图）

洛阳的家长朋友们

这个国庆假期快带上孩子

来汝阳恐龙国家地质公园

参与公益活动吧

让书籍之光照亮每个孩子的心！

2

趣游晒秋节 一步一美景

金秋十月迎丰收！

“2020恐龙王国晒秋节”重磅来袭！

整个景区内都是

五彩缤纷的丰收果实

一步一美景，景景相呼应！

（实景图）

这个十一假期

走进汝阳恐龙国家地质公园

不仅能了解恐龙知识

还能赏“丰收胜景”！

蔬菜、瓜果、粮食……

各种材料制作出的

丰收景观让人眼前一亮

（实景图）

石块和花朵组成的

“水牛”逼真又有童趣

还有稻谷组成的花束、

鲜花木材制作的巨型相框等

可谓是有料又有趣！

（实景图）

（效果图）

3

丰收嘉年华 活动乐不停

除了各式各样的丰收景致

十一期间园内还将举办

丰富多彩的互动活动

快来一起看看吧！

小手描绘丰收景，长卷表白祖国情

喜欢画画的小朋友们注意啦

丰收节期间来到恐龙公园

可以参与“恐龙王国丰收长卷”的创作

用色彩和纸笔画下心中的丰收梦

为祖国71岁的生日

献上一份特殊的祝福吧~

（资料图）

想带孩子走进秋收的大地

参与农事活动，学习农事知识吗？

恐龙公园绝对是你不二的选择

十一带孩子走进“恐龙王国”丰收节

在这里搓搓玉米、在转盘上磨磨农作物

还可以玩儿时的打面包、跳皮筋儿等

让孩子与大自然亲密接触

陶醉在快乐的劳动中

（资料图）

走进“恐龙王国”丰收节

现场实物教学

变身农业知识小达人

体验农耕文化的精髓

来一场农耕时代的穿梭之旅吧！

（资料图）

在丰收节活动现场

主持人将带领大家畅游恐龙王国

领略世界恐龙风采

学习恐龙知识

现场答对问题还可以

获得恐龙公园准备的专属小礼物哦~

（资料图）

丰收节期间恐龙公园将

摆出盛大的红薯丰收宴招待大家

蒸红薯软糯可口、烤红薯芳香四溢、

红薯片香脆可口……

吃上一口唇齿留香

大家可以尽情免费享用

味道甜美的汝阳红薯哦~

（资料图）

4

八大看点 玩转恐龙园

远古不远，恐龙就在眼前

赏过了丰收盛景

恐龙公园内的超多打卡地

也千万别错过啦！

和爸爸妈妈徒步穿越2公里科普步道

看恐龙化石发掘复原现场

学习恐龙知识

（实景图）

旋转木马、小火车、挖土机

……

数十项游乐项目

邀你免费体验，嗨翻全场

（实景图）

超长彩虹滑道惊险刺激

从斜坡顺着彩虹的印记一路滑下来

考验你勇气的时刻到来了

体验速度与激情的快感

你敢吗？

（实景图）

在这里可以当一回小“考古学家”，

能发现亿万年前的地球“霸主”——恐龙

感受亲手把化石从土地中发掘清理出来，

快来戴上护目镜，拿起小铲子

变身“考古学家”，“复活”小恐龙

（实景图）

“我”的大伙伴遍布整个恐龙公园

触感真实、四肢灵活

而且还会“说话”哦~

快来跟它来个“世纪大合拍”吧！

由河南省地质博物馆与

河南汝阳恐龙国家地质公园

斥300万巨资联合打造的3D恐龙主题电影

给你视觉和听觉上的双重震撼！

直观感受恐龙的生活环境与生存状态

（实景图）

恐龙象征着古老、神秘与魔幻

我们往往只能在影视作品中看到它们

而在汝阳恐龙国家地质公园

最全的恐龙科普长廊

世界最大与最小的恐龙

多种恐龙化石及恐龙模型均汇聚于此

置身博物馆，静想一下……

也许能得到启示哦~

（实景图）

化石是远古地球给我们寄的一封信

形态各异的恐龙化石

让你瞬间回到真实的“洪荒世界”

还有超越阿根廷龙的

世界最大恐龙——巨型汝阳龙的肱骨

快来亲手摸摸

感受下它的“霸气”

（实景图）

洛阳人的国庆假期

就要这么玩！

既能学知识，还能做公益

赶紧带上家人孩子，安排起来吧！

汝阳恐龙国家地质公园

　　『景区门票』

　　45元/人

　　『景区地址』

　　洛阳市汝阳县刘店镇

　　(导航搜索河南汝阳恐龙国家地质公园即可到达)

　　『咨询热线』

　　0379-68029998

　　15538854521
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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