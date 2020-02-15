|
“7+1”版最豪华假期就要来了！激不激动！开不开心！除了假期，更让人值得期待的是……
“7+1”版
最豪华假期就要来了！
激不激动！开不开心！
除了假期，
更让人值得期待的是……
重磅福利别错过！
福利一
用书兑换参观券
将自己准备好的一本课外书
带到汝阳恐龙国家地质公园进行捐赠
即可在售票口兑换免费“参观券”一张
(活动仅限十八岁以下青少年参与)
活动时间：2020年10月1日-10月8日
福利二
免费畅游恐龙公园
参与文末留言活动
即可免费畅游恐龙公园
免费畅玩恐龙王国游乐场
内数十种游乐项目！
活动参与方式
见文末评论区第一条留言
（实景图）
这个国庆假期带上娃
约上三五好友一起
来河南汝阳恐龙国家地质公园
尽情畅玩一番吧！
▼
（实景图）
1
分享一本书 免费游景区
由汝阳县委宣传部、
洛阳晚报与洛阳部落美术学校
联合发起的
书香洛阳·同筑中国梦——
“捎一本书给同学”大型公益活动开始啦！
这个国庆假期
走进汝阳
为汝阳的同学们捎去一本图书
以书为媒，让知识得到共享
让“书香洛阳”蔚然成风
（资料图）
“捎去一本书”的同学
还能免票畅游
河南汝阳恐龙国家地质公园
并在汝阳“百米丰收长卷”上
留下自己的画作
作品还将被“恐龙王国博物馆”永久珍藏哦~
（资料图）
洛阳的家长朋友们
这个国庆假期快带上孩子
来汝阳恐龙国家地质公园
参与公益活动吧
让书籍之光照亮每个孩子的心！
2
趣游晒秋节 一步一美景
金秋十月迎丰收！
“2020恐龙王国晒秋节”重磅来袭！
整个景区内都是
五彩缤纷的丰收果实
一步一美景，景景相呼应！
（实景图）
这个十一假期
走进汝阳恐龙国家地质公园
不仅能了解恐龙知识
还能赏“丰收胜景”！
蔬菜、瓜果、粮食……
各种材料制作出的
丰收景观让人眼前一亮
（实景图）
石块和花朵组成的
“水牛”逼真又有童趣
还有稻谷组成的花束、
鲜花木材制作的巨型相框等
可谓是有料又有趣！
（实景图）
（效果图）
3
丰收嘉年华 活动乐不停
除了各式各样的丰收景致
十一期间园内还将举办
丰富多彩的互动活动
快来一起看看吧！
小手描绘丰收景，长卷表白祖国情
喜欢画画的小朋友们注意啦
丰收节期间来到恐龙公园
可以参与“恐龙王国丰收长卷”的创作
用色彩和纸笔画下心中的丰收梦
为祖国71岁的生日
献上一份特殊的祝福吧~
（资料图）
想带孩子走进秋收的大地
参与农事活动，学习农事知识吗？
恐龙公园绝对是你不二的选择
十一带孩子走进“恐龙王国”丰收节
在这里搓搓玉米、在转盘上磨磨农作物
还可以玩儿时的打面包、跳皮筋儿等
让孩子与大自然亲密接触
陶醉在快乐的劳动中
（资料图）
走进“恐龙王国”丰收节
现场实物教学
变身农业知识小达人
体验农耕文化的精髓
来一场农耕时代的穿梭之旅吧！
（资料图）
在丰收节活动现场
主持人将带领大家畅游恐龙王国
领略世界恐龙风采
学习恐龙知识
现场答对问题还可以
获得恐龙公园准备的专属小礼物哦~
（资料图）
丰收节期间恐龙公园将
摆出盛大的红薯丰收宴招待大家
蒸红薯软糯可口、烤红薯芳香四溢、
红薯片香脆可口……
吃上一口唇齿留香
大家可以尽情免费享用
味道甜美的汝阳红薯哦~
（资料图）
4
八大看点 玩转恐龙园
远古不远，恐龙就在眼前
赏过了丰收盛景
恐龙公园内的超多打卡地
也千万别错过啦！
和爸爸妈妈徒步穿越2公里科普步道
看恐龙化石发掘复原现场
学习恐龙知识
（实景图）
旋转木马、小火车、挖土机
……
数十项游乐项目
邀你免费体验，嗨翻全场
（实景图）
超长彩虹滑道惊险刺激
从斜坡顺着彩虹的印记一路滑下来
考验你勇气的时刻到来了
体验速度与激情的快感
你敢吗？
（实景图）
在这里可以当一回小“考古学家”，
能发现亿万年前的地球“霸主”——恐龙
感受亲手把化石从土地中发掘清理出来，
快来戴上护目镜，拿起小铲子
变身“考古学家”，“复活”小恐龙
（实景图）
“我”的大伙伴遍布整个恐龙公园
触感真实、四肢灵活
而且还会“说话”哦~
快来跟它来个“世纪大合拍”吧！
由河南省地质博物馆与
河南汝阳恐龙国家地质公园
斥300万巨资联合打造的3D恐龙主题电影
给你视觉和听觉上的双重震撼！
直观感受恐龙的生活环境与生存状态
（实景图）
恐龙象征着古老、神秘与魔幻
我们往往只能在影视作品中看到它们
而在汝阳恐龙国家地质公园
最全的恐龙科普长廊
世界最大与最小的恐龙
多种恐龙化石及恐龙模型均汇聚于此
置身博物馆，静想一下……
也许能得到启示哦~
（实景图）
化石是远古地球给我们寄的一封信
形态各异的恐龙化石
让你瞬间回到真实的“洪荒世界”
还有超越阿根廷龙的
世界最大恐龙——巨型汝阳龙的肱骨
快来亲手摸摸
感受下它的“霸气”
（实景图）
洛阳人的国庆假期
就要这么玩！
既能学知识，还能做公益
赶紧带上家人孩子，安排起来吧！
汝阳恐龙国家地质公园
『景区门票』
45元/人
『景区地址』
洛阳市汝阳县刘店镇
(导航搜索河南汝阳恐龙国家地质公园即可到达)
『咨询热线』
0379-68029998
15538854521