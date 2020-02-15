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“7+1”版最豪华假期就要来了！激不激动！开不开心！除了假期，更让人值得期待的是…… “7+1”版 最豪华假期就要来了！ 激不激动！开不开心！ 除了假期， 更让人值得期待的是…… 重磅福利别错过！ 福利一 用书兑换参观券 将自己准备好的一本课外书 带到汝阳恐龙国家地质公园进行捐赠 即可在售票口兑换免费“参观券”一张 (活动仅限十八岁以下青少年参与) 活动时间：2020年10月1日-10月8日 福利二 免费畅游恐龙公园 参与文末留言活动 即可免费畅游恐龙公园 免费畅玩恐龙王国游乐场 内数十种游乐项目！ 活动参与方式 见文末评论区第一条留言 （实景图） 这个国庆假期带上娃 约上三五好友一起 来河南汝阳恐龙国家地质公园 尽情畅玩一番吧！ ▼ （实景图） 1 分享一本书 免费游景区 由汝阳县委宣传部、 洛阳晚报与洛阳部落美术学校 联合发起的 书香洛阳·同筑中国梦—— “捎一本书给同学”大型公益活动开始啦！ 这个国庆假期 走进汝阳 为汝阳的同学们捎去一本图书 以书为媒，让知识得到共享 让“书香洛阳”蔚然成风 （资料图） “捎去一本书”的同学 还能免票畅游 河南汝阳恐龙国家地质公园 并在汝阳“百米丰收长卷”上 留下自己的画作 作品还将被“恐龙王国博物馆”永久珍藏哦~ （资料图） 洛阳的家长朋友们 这个国庆假期快带上孩子 来汝阳恐龙国家地质公园 参与公益活动吧 让书籍之光照亮每个孩子的心！ 2 趣游晒秋节 一步一美景 金秋十月迎丰收！ “2020恐龙王国晒秋节”重磅来袭！ 整个景区内都是 五彩缤纷的丰收果实 一步一美景，景景相呼应！ （实景图） 这个十一假期 走进汝阳恐龙国家地质公园 不仅能了解恐龙知识 还能赏“丰收胜景”！ 蔬菜、瓜果、粮食…… 各种材料制作出的 丰收景观让人眼前一亮 （实景图） 石块和花朵组成的 “水牛”逼真又有童趣 还有稻谷组成的花束、 鲜花木材制作的巨型相框等 可谓是有料又有趣！ （实景图） （效果图） 3 丰收嘉年华 活动乐不停 除了各式各样的丰收景致 十一期间园内还将举办 丰富多彩的互动活动 快来一起看看吧！ 小手描绘丰收景，长卷表白祖国情 喜欢画画的小朋友们注意啦 丰收节期间来到恐龙公园 可以参与“恐龙王国丰收长卷”的创作 用色彩和纸笔画下心中的丰收梦 为祖国71岁的生日 献上一份特殊的祝福吧~ （资料图） 想带孩子走进秋收的大地 参与农事活动，学习农事知识吗？ 恐龙公园绝对是你不二的选择 十一带孩子走进“恐龙王国”丰收节 在这里搓搓玉米、在转盘上磨磨农作物 还可以玩儿时的打面包、跳皮筋儿等 让孩子与大自然亲密接触 陶醉在快乐的劳动中 （资料图） 走进“恐龙王国”丰收节 现场实物教学 变身农业知识小达人 体验农耕文化的精髓 来一场农耕时代的穿梭之旅吧！ （资料图） 在丰收节活动现场 主持人将带领大家畅游恐龙王国 领略世界恐龙风采 学习恐龙知识 现场答对问题还可以 获得恐龙公园准备的专属小礼物哦~ （资料图） 丰收节期间恐龙公园将 摆出盛大的红薯丰收宴招待大家 蒸红薯软糯可口、烤红薯芳香四溢、 红薯片香脆可口…… 吃上一口唇齿留香 大家可以尽情免费享用 味道甜美的汝阳红薯哦~ （资料图） 4 八大看点 玩转恐龙园 远古不远，恐龙就在眼前 赏过了丰收盛景 恐龙公园内的超多打卡地 也千万别错过啦！ 和爸爸妈妈徒步穿越2公里科普步道 看恐龙化石发掘复原现场 学习恐龙知识 （实景图） 旋转木马、小火车、挖土机 …… 数十项游乐项目 邀你免费体验，嗨翻全场 （实景图） 超长彩虹滑道惊险刺激 从斜坡顺着彩虹的印记一路滑下来 考验你勇气的时刻到来了 体验速度与激情的快感 你敢吗？ （实景图） 在这里可以当一回小“考古学家”， 能发现亿万年前的地球“霸主”——恐龙 感受亲手把化石从土地中发掘清理出来， 快来戴上护目镜，拿起小铲子 变身“考古学家”，“复活”小恐龙 （实景图） “我”的大伙伴遍布整个恐龙公园 触感真实、四肢灵活 而且还会“说话”哦~ 快来跟它来个“世纪大合拍”吧！ 由河南省地质博物馆与 河南汝阳恐龙国家地质公园 斥300万巨资联合打造的3D恐龙主题电影 给你视觉和听觉上的双重震撼！ 直观感受恐龙的生活环境与生存状态 （实景图） 恐龙象征着古老、神秘与魔幻 我们往往只能在影视作品中看到它们 而在汝阳恐龙国家地质公园 最全的恐龙科普长廊 世界最大与最小的恐龙 多种恐龙化石及恐龙模型均汇聚于此 置身博物馆，静想一下…… 也许能得到启示哦~ （实景图） 化石是远古地球给我们寄的一封信 形态各异的恐龙化石 让你瞬间回到真实的“洪荒世界” 还有超越阿根廷龙的 世界最大恐龙——巨型汝阳龙的肱骨 快来亲手摸摸 感受下它的“霸气” （实景图） 洛阳人的国庆假期 就要这么玩！ 既能学知识，还能做公益 赶紧带上家人孩子，安排起来吧！ 汝阳恐龙国家地质公园 『景区门票』 45元/人 『景区地址』 洛阳市汝阳县刘店镇 (导航搜索河南汝阳恐龙国家地质公园即可到达) 『咨询热线』 0379-68029998 15538854521