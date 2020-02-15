洛阳铁路公安捣毁一火车票制假窝点

假火车票摆满一张桌子！这是洛报融媒记者在洛阳铁路公安处看到的惊人一幕。

假火车票摆满一张桌子！这是洛报融媒记者在洛阳铁路公安处看到的惊人一幕。

“我们在南阳邓州一处快递点当场查获未寄出的快递26件，内装伪造火车票53张，票面价值共计20968元。”29日，洛阳铁路公安处相关负责人告诉洛报融媒记者，为确保中秋、国庆双节期间铁路治安平稳有序，维护广大旅客合法权益，洛阳铁路公安处在全处范围内集中开展了“秋风-2020”打击涉票违法犯罪活动。

近日，洛阳铁路公安处打票小分队在网络巡查时发现，一网站在公开售卖假火车票，发货地为南阳邓州，铁路公安立即展开立案侦查。

“专案组经过分析研判，并开展实地侦控工作，最终掌握了该制假窝点人员情况和活动规律，锁定了犯罪嫌疑人翟某。”洛阳铁路公安处相关负责人介绍，随后，铁路公安在邓州一处快递点当场查获翟某当日发送未寄出的快递26件，内装伪造火车票53张，票面价值共计20968元。

在掌握了犯罪嫌疑人确凿的证据后，专案组制定方案开展对嫌疑人的抓捕。在强大的压力下，犯罪嫌疑人翟某到邓州站派出所主动投案自首，对其制售伪造火车票的犯罪行为供认不讳。

之后，翟某带民警到其位于邓州市湍河一初中附近的出租屋中，主动交出其用于制作伪造火车票的电脑一台、打印机一部、空白火车票模板572张、手机一部。目前，该案件正在进一步办理。

洛阳铁路警方提醒广大旅客：中秋、国庆双节将至，外出旅行购买火车票时，一定选择正规渠道，不要从陌生人手中购票；退票要去火车站售票厅退票窗口，谨防上当受骗。一旦发现倒卖火车票违法犯罪行为，要及时拨打电话报警。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 杜雅琳 刘华龙 文/图)