【话洛阳】画卷！狄仁杰揭开央视中秋晚会在洛阳举办的惊天秘密

国庆档大片上映！小洛倾力推荐狄仁杰之神都探月。

国庆档大片上映！小洛倾力推荐狄仁杰之神都探月。 国庆档大片上映！ 小洛倾力推荐 狄仁杰之神都探月 重磅来袭！ 神 | 历经54稿，13版场景脚本 都 | 34段录音，494个控制事件 探| 1100个切图，30个不眠之夜 月 | 2020中秋晚会举办地神都洛阳 狄仁杰揭开央视中秋晚会 在洛阳举办的惊天秘密 “元芳，听说2020年央视中秋晚会在洛阳举办？” “神都这么拽？我想去看看！” “走！姐姐带你们乘风破浪！” 传说， 羿在射日之后迎娶洛神， 嫦娥一气之下奔月而去。 羿常在洛河畔望月而拜， 逐渐被百姓演化为祭月之礼。 故事就这样开始了！ 戳视频看详情 品故事情节、听音频解说、 赏手绘动画、看视频展示...... 哇！这也太棒了！ 二里头夏都遗址博物馆、黄河小浪底、 天子驾六、应天门、天堂明堂、 九洲池、龙门石窟、音乐喷泉、 ...... 你想看的统统都有！ 长画卷来了！ 横屏观看 效果更佳 识别上图长画卷中的二维码 欣赏H5动画 ②