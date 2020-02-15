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【话洛阳】画卷！狄仁杰揭开央视中秋晚会在洛阳举办的惊天秘密
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国庆档大片上映！小洛倾力推荐狄仁杰之神都探月。
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国庆档大片上映！
小洛倾力推荐
狄仁杰之神都探月
重磅来袭！
神 | 历经54稿，13版场景脚本
都 | 34段录音，494个控制事件
探| 1100个切图，30个不眠之夜
月 | 2020中秋晚会举办地神都洛阳
狄仁杰揭开央视中秋晚会
在洛阳举办的惊天秘密
“元芳，听说2020年央视中秋晚会在洛阳举办？”
“神都这么拽？我想去看看！”
“走！姐姐带你们乘风破浪！”
传说，
羿在射日之后迎娶洛神，
嫦娥一气之下奔月而去。
羿常在洛河畔望月而拜，
逐渐被百姓演化为祭月之礼。
故事就这样开始了！
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哇！这也太棒了！
二里头夏都遗址博物馆、黄河小浪底、
天子驾六、应天门、天堂明堂、
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②
|[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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