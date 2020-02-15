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【话洛阳】画卷！狄仁杰揭开央视中秋晚会在洛阳举办的惊天秘密

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 精彩洛阳 2020-09-29 16:35

国庆档大片上映！

小洛倾力推荐

狄仁杰之神都探月

重磅来袭！

| 历经54稿，13版场景脚本

| 34段录音，494个控制事件

| 1100个切图，30个不眠之夜

| 2020中秋晚会举办地神都洛阳

狄仁杰揭开央视中秋晚会

在洛阳举办的惊天秘密

“元芳，听说2020年央视中秋晚会在洛阳举办？”

“神都这么拽？我想去看看！”

“走！姐姐带你们乘风破浪！”

传说，

羿在射日之后迎娶洛神，

嫦娥一气之下奔月而去。

羿常在洛河畔望月而拜，

逐渐被百姓演化为祭月之礼。

故事就这样开始了！

戳视频看详情

故事情节、音频解说、

手绘动画、视频展示......

哇！这也太棒了！

二里头夏都遗址博物馆、黄河小浪底、

天子驾六、应天门、天堂明堂、

九洲池、龙门石窟、音乐喷泉、

......

你想看的统统都有！

长画卷来了！

横屏观看 效果更佳

识别上图长画卷中的二维码

欣赏H5动画
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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