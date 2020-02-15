“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”明日开展

由洛阳市文物局主办，洛阳民俗博物馆承办的“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”将于明日在洛阳契约文书博物馆负一楼西展厅正式开展。

由洛阳市文物局主办，洛阳民俗博物馆承办的“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”将于明日在洛阳契约文书博物馆负一楼西展厅正式开展。

此次展览以中原地区具有代表性的民俗节日为主线，如春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等，以文物藏品为基础，结合利用辅助展品，从历史渊源、文化内涵、民族精神、风俗习惯等方面，连续完整地对中原地区民俗节日文化进行展示介绍，再现节日场景。展览主要分为祈福与迎年——春节，花市灯如昼——元宵节，祭祖与踏青——清明节，驱邪与保健——端午节，乞巧与相思——七夕节，人月两团圆——中秋节，祈寿与登高——重阳节，岁首与重生——冬至节，养生与祈福——腊八节，辞旧与迎新——除夕十个单元，展出与这些传统节日相关的文物藏品六十余件(套)，如织绣类的香囊、虎头鞋，木雕造像类的灶神造像、财神像，民俗类的月饼模子、年画印版等，用人们在节日中使用的生活物品，看到听到的文化现象，营造氛围、唤起记忆，带领观众感受中原地区人们在春节时贴春联、放鞭炮，在元宵节赏花灯、逛庙会，在中秋节赏月、吃月饼等各个节日的传统生活体验。

为切实发挥“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”在弘扬和传承传统文化方面的积极作用，该展览展期中，洛阳民俗博物馆还将推出与传统民俗节日相关的特色研学活动和非遗展演。