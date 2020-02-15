学习贯彻训词精神 树牢服务人民理念——市检察院召开党组中心组理论学习（扩大）会

9月28日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会议，专题学习贯彻习近平总书记训词精神和《习近平谈治国理政(第三卷)》有关内容。

9月28日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会议，专题学习贯彻习近平总书记训词精神和《习近平谈治国理政(第三卷)》有关内容。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并强调：全市检察机关要认真学习领会训词精神，全面履行检察工作职责，全心全意为增强人民群众获得感、幸福感、安全感而努力工作，坚决完成党和人民赋予的使命任务。

与会人员集中观看了习近平总书记向人民警察队伍授旗并致训词视频片；学习传达了中央政法委《关于认真学习贯彻习近平总书记训词的精神的通知》和《习近平谈治国理政(第三卷)》有关内容。2名市院领导、4名部门负责人现场进行了交流发言。

会议强调要学习贯彻训词精神，坚定对党忠诚决心。要把学习好、宣传好、贯彻好、落实好习近平总书记训词精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。要坚持党对检察工作的绝对领导，把学习贯彻习近平总书记训词精神与当前工作紧密结合起来，把对党忠诚落实到检察工作各环节、司法办案全过程。要认真学习领会训词精神，在学思践悟中提升站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

会议指出要忠实践行训词总要求，树牢服务人民理念。对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，是总书记训词的总要求，也是对我们政法队伍的要求。全市检察机关要在实际工作中公正执法，尽职履责，让人民群众在每一起案件办理，每一件事情处理中都能感受到公平正义。要持续办好“群众来信件件有回复”、推进“释法说理全覆盖”，抓好“一号检察建议”落实，实现人民群众安全感、满意度“双提升”。要持续开展“携手清四乱，保护母亲河”专项行动，用检察监督保护绿水青山，保护公共利益。要持续推进扫黑除恶专项斗争，确保专项斗争圆满收官。要发挥业绩考评导向作用，持续强化检察队伍政治、业务建设。

会议要求要严明作风纪律建设，强化责任追究落实。学习贯彻训词精神，关键是要强化责任落实，把责任意识贯彻到工作中的方方面面。班子成员、部门负责人要以身作则、树好标杆，履行好“一岗双责”。机关各部门要各司其职，加强协作，全面落实政治建检，素质强检，从严治检要求。派驻纪检监察组、检务督察处要切实发挥监督作用，依章依规履行责任，坚持常态化督查，政治部门要科学设置业绩考评指标，共同把责任落到实处，确保干警思想不出差错，队伍建设不出问题。按照“四个铁一般”的要求，激发队伍活力，提高队伍素能，严明队伍纪律，明确队伍标准，打造一支强有力的检察铁军，为推进检察事业高质量发展，助力洛阳副中心城市建设贡献力量。

市院党组中心组成员、专职检委、县处级干部、中层正职，部门负责人参加会议。（通讯员 储涛）