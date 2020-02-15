超划算！10月从洛阳坐飞机去这些地方玩 现在订票最低只要149元钱

一转眼，九月已经接近尾声！炎热的暑气已经褪去，秋高气爽的天气最适合出门旅行。今日，小编从一些机票订购网站获悉，目前从洛阳出发的不少航线10月份都有较大折扣的优惠机票，现在订票价格比高铁票还要划算呢！

一转眼，九月已经接近尾声！炎热的暑气已经褪去，秋高气爽的天气最适合出门旅行。今日，小编从一些机票订购网站获悉，目前从洛阳出发的不少航线10月份都有较大折扣的优惠机票，现在订票价格比高铁票还要划算呢！

洛阳——宁波

最低票价150元

洛阳——宁波 10月25日出发，坐高铁需要615.5元 ，即便是坐火车同日最低票价也要173.5元。 提起 宁波 ，大家首先想到的是什么？汤圆？相信很多朋友都是这个反应，其实宁波是一个有着丰厚的人文积淀和悠久历史文化的城市。它是“海上丝绸之路”东方始发港，是我国重要节点城市。同时。大自然也给了宁波风光旖旎的幽美景色,水泻山开的九曲十八弯,或是峰林瀑潭等绝妙景色组成了美丽宁波，令人陶醉不已。

●景点推荐：天一阁、老外滩、宁波博物馆、东钱湖、杭州湾国家湿地公园、月湖；此外自然风光还有松兰山、九峰山、九龙湖、五龙潭、南溪温泉、野鹤湫旅游风景区、浙东大峡谷等也是宁波有名的生态旅游景点。

●美食推荐：三北豆酥糖、奉化千层饼、余慈杨梅、奉化水蜜桃、象山红、余姚榨菜、宁波腊鸭、宁波油赞子，特别是宁波汤圆和酒酿圆子入选中华名小吃行列。

●宁波特产：宁波是中国盛产海鲜的主要区域之一，黄鱼、带鱼、墨鱼、石斑鱼、香鱼、弹涂鱼、海鳗、梭子蟹、海虾、蚶子、缢蛏、牡蛎、泥螺、贡干、海蜇、苔菜等，其中有干海产品：鱼翅、海参、黄鱼鲞、明府鲞、红膏炝蟹、酒醉泥螺、虾干、鲍鱼、虾皮、新风鳗鲞、海蜇、海带、烤鱿鱼片……