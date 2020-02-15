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好消息！10月1日起买新车 每车补助2000元消费券
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-29 13:10

　　洛报融媒记者今日从市商务局了解到，为促进我市汽车消费，从10月1日起，在我市购买新车的个人消费者发放2000元购车补助消费券，在促进汽车消费的同时带动二次消费。

　　汽车补助消费券仅限个人消费者

　　市商务局相关负责人介绍，此次汽车消费补助政策适用于2020年10月1日起，从在我市注册且在商务部门备案的汽车销售企业购买新车并开具洛阳汽车销售发票的个人消费者。在洛阳市注册且在商务部门备案的汽车销售企业，可登录洛阳市商务局网站查询，有下列情况之一的不列入本次活动范围：

　　党政机关、企事业单位购买的新车；

　　在2020年10月1日前已经开具购车发票，在活动期间更换或重新开具购车发票的；

　　购买摩托车、三轮车、四轮低速电动汽车、农用车的。

　　10月10日开始申报“洛阳晚报”公众号上传资料

　　洛报融媒记者了解到，本次发放的消费券紧贴民生需求的吃、穿、住、行、医疗、教育等多个领域，优选了信用好、有实力的商家提供。

　　本次补助消费券总价值为1386.6万元，按照申报和审核通过的顺序，先到先得，领完即止，申报时间自2020年10月10日起。

　　具体申报流程如下：

　　微信搜索“洛阳晚报”公众号，关注后编辑发送“购车补助”文字或点击公众号下方“购车补助”，进入“购车补助”申报页面，按照提示输入、上传身份证、购车发票等资料。

　　申报完成后，相关部门需要进行审核。审核通过后，将通过系统提示符合条件的申请者领取消费券的时间、方式等相关信息。

　　已经领取的消费券，需在券面规定有效期内消费或兑换。

　　提醒市民需注意，如出现申报行为存在提供虚假材料、不列入本次活动范围的事项等，承办单位有权取消其参与资格、追回已经取得的权益、追究相关法律责任。

　　如果有问题，可拨打咨询电话： 60666167(工作日8：30-12：00，14：30-18：00)。

　　作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的一项重要内容，我市将在10月举行系列汽车促消费活动，引导在市内注册登记的汽车销售企业为消费者提供降价让利、金融支持、售后服务等购车优惠。其中，即将于10月1日至4日在洛阳会展中心举行的2020中国豫西(洛阳)第十七届金秋汽车博览会，目前已吸引百余家汽车经销商、60多个汽车品牌报名参加。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 楚瑾姬)
[ 责任编辑：崔利利]
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