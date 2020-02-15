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多处涉及洛阳！国家《大运河文化遗产保护传承专项规划》出台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-29 11:32

　　千年大运河，描绘新愿景。前不久，国家文物局、文化和旅游部、国家发展和改革委员会联合印发《大运河文化遗产保护传承专项规划》(以下简称规划)。洛阳诸多大运河文化保护传承利用重大项目被列入国家规划，将进一步激活大运河文化基因密码，为推动文化繁荣兴盛增添浓墨重彩的一笔。

　　大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河组成，全长近3200公里。作为隋唐大运河的中心和枢纽城市，洛阳是最具代表性运河名城之一，丝绸之路、万里茶道也在此交汇转接，文化遗产灿若星辰，运河文化源远流长。

　　《规划》从顶层设计上明确了大运河文化遗产保护传承利用的工作原则、工作目标和重大项目，将大运河沿线与其历史文化价值存在直接关联的超过1200处文物和非物质文化遗产代表性项目列为规划对象。特别是《规划》在项目布局上对洛阳给予重点支持，突出了洛阳在大运河文化遗产保护中的核心地位。

　　其中，回洛仓遗址、含嘉仓遗址、洛阳新潭及南关码头遗址、漕渠遗址、洛河故道古沉船、天津桥遗址、洛阳涧西苏式建筑群等项目被列入“大运河重要文物系统性保护项目”；隋唐大运河仓窖考古遗址公园(含回洛仓遗址、含嘉仓遗址、黎阳仓遗址)、隋唐大运河博物馆、仓窖博物馆等项目被列入“大运河展示阐释体系建设提升项目”；回洛仓遗址、洛阳汉唐漕运水系遗址等项目被列入“大运河重要遗址考古研究项目”。此外，《规划》还提出，围绕大运河文化遗产资源丰富、交通便利的北京、扬州、洛阳等城市探索推进大运河重要点段国家遗产线路建设，打造大运河公共文化服务空间。总体来看，洛阳实现了《规划》各类项目的全覆盖。

　　大运河贯穿古今、川流不息，是活化的历史文化遗产。洛阳市文物部门负责人表示，将深入学习贯彻习近平总书记关于大运河保护传承利用的重要指示批示精神，按照国家大运河文化保护传承利用顶层设计，深入挖掘阐释大运河遗产价值，强化文化遗产保护传承，抓好大运河重点项目建设，高质量打造大运河洛阳段，着力推动文旅融合发展和文化繁荣兴盛。（洛报融媒记者 白云飞）
[ 责任编辑：崔利利]
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