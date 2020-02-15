@所有洛阳职工 一年缴纳10元互助金，若身患35类重大疾病可领一万元互助金

洛报融媒记者今日从洛阳市总工会召开的新闻发布会获悉，洛阳市总工会正式对外发布《洛阳市职工重大疾病互助保障实施细则》(下称《细则》)。

发布会现场

洛报融媒记者今日从洛阳市总工会召开的新闻发布会获悉，洛阳市总工会正式对外发布《洛阳市职工重大疾病互助保障实施细则》(下称《细则》)。今后洛阳市职工只要每年缴纳10元互助金参加重大疾病互助保障活动，自活动生效后的第31日起，首次确诊患有35类重大疾病中的一种或者多种时，可一次性领取重大疾病互助金10000元。

职工互助保障是一种有效的社会互助形式，充分体现了工人阶级团结友爱的互助精神，是社会保障事业的一个有力补充。《细则》规定，凡身体健康，已参加洛阳市城镇职工基本医疗保险，年龄在18周岁至法定退休年龄的洛阳市工会会员，按规定自愿缴纳互助金，即可成为互助保障的保障对象，享受本活动提供的保障待遇。重大疾病互助保障自职工参加本活动后的次月起生效。

互助保障资金按照每人每年30元的标准筹集，每人限缴一份，一次性缴纳一年(12个月)。市本级及市直工会、产业工会所属基层工会参保职工的互助保障金，洛阳市总工会按照每人每年10元标准进行补贴，参保职工单位工会按照每人每年10元标准进行补贴，参保职工缴纳10元；各县(市)区本级及县属工会参保职工的互助保障金，各县(市)区总工会按照每人每年10元标准进行补贴，参保职工单位工会按照每人每年10元标准进行补贴，参保职工缴纳10元。

全国、省、市三级劳动模范，全国、省、市三级五一劳动奖章获得者，河洛工匠、河洛大工匠获得者的互助金个人缴纳部分，由市总、各县(市)区总工会进行全额补贴。

职工自参加重大疾病互助保障生效后的第31日起，首次确诊患有35类重大疾病中的一种或者多种时，可以一次性领取重大疾病互助金10000元。参加本活动前已患有本活动规定的一种或多种重大疾病的职工，对既往疾病不再享受重大疾病保障待遇。对参加本活动并按照规定领取互助金的职工，互助保障期满后再次续保时，对既往疾病不再享受重大疾病保障待遇。

需要注意的是，职工自首次确诊患有35类重大疾病之日起，应在15日内告知基层工会经办人员，以便工作人员进行调查、核实。职工自疾病确诊之日起，两年内不提交互助金申领手续的，视同为放弃申请互助金的权利。

重大疾病互助保障工作由所在单位工会统筹组织，职工集体参加。其中，50人以上的单位，参加人数不能少于本单位缴纳城镇职工基本医疗保险费人数的80%；50人以下的单位，参加人数应达到本单位缴纳城镇职工基本医疗保险费人数的90%。

截至目前，职工重大疾病互助保障洛阳市投保职工已达5.9574万人，投保金额178.722万元。洛阳市总工会有关负责人表示，下一步，洛阳市各级工会将切实增强责任意识和服务意识，坚持以职工为本，把职工互助保障活动办好、办实、办出成效，为增强工会组织的吸引力、凝聚力。

相关链接：35种重大疾病清单

恶性肿瘤

急性心肌梗塞

脑中风后遗症

重大器官移植术或造血干细胞移植术

冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术)

终末期肾病(或称慢性肾功能衰竭尿毒症期)

多个肢体缺失

急性或亚急性重症肝炎

良性脑肿瘤

慢性肝功能衰竭失代偿期

脑炎后遗症或脑膜炎后遗症

深度昏迷

双耳失聪

双目失明

瘫痪

心脏瓣膜手术

严重阿尔茨海默病

严重脑损伤

严重帕金森病

严重III度烧伤

严重原发性肺动脉高压

严重运动神经元病

语言能力丧失

重型再生障碍性贫血

主动脉手术

多发性硬化

胰岛素依赖型糖尿病

急性坏死性胰腺炎

脑动脉瘤开颅手术

侵蚀性葡萄胎(或称恶性葡萄胎)

脊髓灰质炎

系统性红斑狼疮并发狼疮性肾炎

原发性心肌病

严重溃疡性结肠炎

重症肌无力

（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 孙雪芹 文/图）