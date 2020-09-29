农历八月十五，是中秋佳节，起源于上古时代，普及于汉代，定型于唐朝初年，盛行于宋朝以后。中秋节与洛阳有千丝万缕的联系，如最早见于《周礼》的“中秋”一词，就始于周公在洛阳制礼作乐时。在洛阳，中秋节有着独特的节俗文化。

编者按

2020年央视中秋晚会将在洛阳举办。洛阳的历史、文化、民俗都与中秋节有着极深渊源。洛阳与中秋节已相识千年，如今的邂逅将碰撞出怎样火花？

西汉墓壁画中的月亮

农历八月十五，是中秋佳节，起源于上古时代，普及于汉代，定型于唐朝初年，盛行于宋朝以后。中秋节与洛阳有千丝万缕的联系，如最早见于《周礼》的“中秋”一词，就始于周公在洛阳制礼作乐时。在洛阳，中秋节有着独特的节俗文化。

中秋祭月，老月饼和瓜果不能少

洛阳中秋祭月，要用时令瓜果，乾隆《洛阳县志》说：“中秋，祭月，供月饼瓜果。”而中秋节前，正是各种瓜果成熟之时。清朝民国时期，洛阳瓜果市场集中在鲜果市街和集市街一带。

乾隆《洛阳县志》说，洛阳中秋节前上市的瓜类中，甜瓜有五种，而西瓜以“出县东南大屯者尤佳”。水果中，李子和梨则各有二十七种，石榴有九种，枣和葡萄有多种，而葡萄“白者尤佳”。柿子，“其种不一，最佳者名雁过红，出龙门山南南衙村者尤佳”，其地在今伊川彭婆。

在洛阳周边各县中，孟津梨、伊阳枣、偃师葡萄、洛宁栗子等产量大、质量好，特别是宜阳产的特色水果很多，民国《宜阳县志》说，该县的枣有仙人枣、王母枣、灵枣、拐枣，柿子有雁过红、八月红、水牛心、鬼脸青等，石榴有珊瑚榴、玛瑙榴、水晶榴、银含棱、水糖榴，还有木李、柑子、橙子、柚子等。这些瓜果，也在中秋节前行销洛阳，丰富洛阳的节日市场。

古城中秋

中秋节晚上，明月高升之时，陈列瓜果和月饼以祭月。祭月之时，由家长带领全家向月神行礼，然后家长将月饼按人数分切成块，每人一块，如有人不在家即为其留下一份，表示合家团圆。祭月之后，一家人分食月饼，谓之“愿月”或“圆月”。吃月饼的同时，不忘顺手将煮熟的豆荚撒到房顶上，据说，此乃送给嫦娥的宠物——玉兔的饲料。

在明清和民国时期，洛阳人中秋晚上祭月的月饼，有些是自家做的。首先用面粉做皮，包上白糖、芝麻、桂花等，外压月亮、桂树、兔子等图案，然后在锅内烙制。这种自制月饼，主要存在于南部深山区。而大部分家庭，是到市镇上购买糕点店制作的月饼。这种月饼，是洛阳传统月饼，俗称老月饼。

香炉：老洛阳人重礼式，中秋祭月少不了焚香上供，虔诚祈福。

“玩月”“送糕”、祭张峋，洛阳中秋风俗大不同！

洛阳地处山区，各县、镇、村寨的中秋节风俗均不同，其中，洛宁、宜阳有“玩月”之俗，新安有“送糕”之俗。此外，洛阳古代每年的中秋节要举行要祭花神，尤其是在安乐窝祭祀“花神”祭张峋活动，尤为独特。

民国《洛宁县志》说：“八月十五中秋节，月上时，设几于庭，陈月饼、石榴、枣、梨、栗诸果以祀月，亲友相互招饮，谓之玩月。”民国《宜阳县志》说：“八月十五中秋节，献月饼，陈时果，酣歌饮酒，笙管嗷嘈，每至通宵，略如赏元宵之趣。”这两个县，中秋节除祭月外，还相聚饮酒，宜阳县是边歌边饮，并有笙管演奏，直至通宵。

民国《新安县志》还记载：“中秋，祀先祖；用面叠作数重，下大上小，内排列以枣，命曰枣糕，以枣糕、月饼、梨、柿、石榴视女，曰送羔(糕)。”这是说，中秋节要祭祖先，女儿出嫁的家庭要做枣糕，父母带枣糕等去探望女儿，名曰“送糕”。

此外，洛阳是牡丹故土，传说中秋节是牡丹的生日，花农要祭花神，并建有花神庙。古代洛阳有两处大型的花神庙，都在南部山区。其中一个在嵩县北部的九皋山南麓的花庙村，相传建于唐朝，庙中有泉，此庙颓毁于民国时期。另一处在嵩县、栾川交界处的杨山，又称药王庙，建于隋唐时期，颓毁于1958年，现经过重建，已非原貌。古代，这两处古庙都在中秋节举行庙会。

洛阳安乐窝有邵雍祠，古代每年的中秋节要举行祭祀活动，但这天行祭的对象不是邵雍，而是张峋。

张峋何许人也？张峋， 荥阳人。他从小就跟随邵雍读书，是邵夫子的二十四个得意弟子之一。他在洛阳读书期间，撰有《洛阳花谱》。张峋于宋英宗治平三年(公元1066年)任著作佐 郎，次年，任明州(今宁波)鄞县令。在任期间，他启动广德湖的治理工程，增加水田二千余顷。并在湖边引种牡丹，使广德湖成为牡丹的观赏区。同时，张峋将牡 丹茶的炮制技法、牡丹酒的制作工艺，以及中秋节用牡丹茶祭月之俗传到这里。

张峋去世后，民立庙祭之。为什么中秋佳节祭张峋？因为中秋佳节是种牡丹的日子，每当此时，人们祭奠这位教种牡丹的县令。

张峋不仅在洛阳读书，而且在洛阳也任过京西运判，政绩卓著。因此古代的邵雍祠附设有张峋祠，每到中秋，花农致此祭张峋，也把他尊为“花神”。