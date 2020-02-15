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国庆、中秋假期天气咋样？洛阳市气象台发布天气预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-29 09:54

　　今天9时30分，洛阳市气象台发布2020年国庆、中秋假期洛阳天气预报。

　　据最新气象资料分析，2020年国庆、中秋假期，我市受冷空气影响，气温较前期下降明显；受低槽影响，10月2日前后我市有一次小到中雨天气过程。假期前期的1日～2日、4日，分别有4级左右的偏北风，空气污染扩散气象条件整体较好；后期空气污染扩散气象条件整体一般。气象部门将抓住有利天气时机，适时开展人工影响天气作业，助力增雨减霾；同时严密监测天气变化，及时做好各类气象服务。提请农业部门关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。

　　一、天气预报

　　9月30日(周三)：多云到阴天，局部地区有小雨，气温16℃～25℃。

　　10月1日(周四)：多云到阴天，夜里转小雨，西北风逐渐增大到4级左右，气温15℃～25℃。

　　10月2日(周五)：阴天有小到中雨，偏北风4级左右，气温13℃～19℃。

　　10月3日(周六)：阴天转多云，气温13℃～20℃。

　　10月4日(周日)：多云间晴天，西北风4级左右，气温11℃～18℃。

　　10月5日(周一)：多云，气温12℃～18℃。

　　10月6日(周二)：阴天间多云，气温12℃～18℃。

　　10月7日(周三)：多云，气温13℃～19℃。

　　10月8日(周四)：多云间阴天，气温14℃～21℃。

　　二、关注与建议

　　1、10月2日的降雨天气易导致道路湿滑和能见度降低，对交通和旅游将有一定的不利影响，请相关单位提前做好安全保障和决策疏导；公众驾车外出请注意交通安全。

　　2、目前正值“三秋”时节，农业部门和农民朋友需关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。

　　3、节日期间多冷空气活动，气温下降明显，注意添衣保暖。

　　4、由于预报时效较长，请大家关注最新天气预报。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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