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赵会生代表市委同伊滨区新任领导班子集体谈话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-29 08:42

　　昨日，市委副书记赵会生代表市委同伊滨区新任领导班子集体谈话，就推动伊滨板块全面发力、“明日新城”早出形象提出要求。当日，根据市委、市政府部署要求，市安委会与伊滨区新任党政主要负责同志开展安全生产对话谈心活动。

　　赵会生在讲话中指出，伊滨区是洛阳的“明日新城”和副中心城市建设的重要板块，市委市政府和全市人民对伊滨发展高度关注、寄予厚望。当前，伊滨、经开和示范区“三区”套合落地实施。伊滨区新任领导班子要旗帜鲜明讲政治，坚定政治信仰，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，善于从政治上看问题、作决定、抓工作，切实做政治上的明白人。要讲担当，按照市委明确的发展定位和发展思路，充分激发“三区”套合活力，紧盯项目建设“牛鼻子”，有效防范化解各类风险，推动伊滨板块全面发力，确保市委各项决策部署落地见效。要讲作风，拉高工作标杆，注重实干实效，发扬斗争精神，担责担难担险，推动各项工作走在前列、与“明日新城”定位相称。要讲团结，切实增强战斗力、向心力、凝聚力，做到思想上同心、目标上同向、行动上合力。要讲规矩，始终把纪律和规矩挺在前面，克服“三种心态”、强化“三种精神”，以忠诚干净担当的过硬作风，在洛阳副中心城市建设中彰显伊滨担当、贡献伊滨力量。

　　赵会生强调，安全生产工作重于泰山，要深刻学习领会习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，切实担起促一方发展、保一方平安的政治责任，抓紧抓实抓牢安全生产各项工作，全力以赴守红线、保安全、护稳定，为洛阳副中心城市和伊滨“明日新城”建设创造安全发展环境。(记者 白云飞）
[ 责任编辑：崔利利]
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