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新安县产业集聚区管委会党工委委员、副主任刘保卫主动投案接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-29 08:32

　　新安县产业集聚区管委会党工委委员、副主任刘保卫(副县级)涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　刘保卫简历

　　刘保卫，男，汉族，1973年10月出生，河南新安人，1996年12月加入中国共产党，1990年10月参加工作，研究生学历。

　　1990.10—2008.01新安县北冶乡政府工作人员，党委委员，副乡长；

　　2008.01—2009.12新安县磁涧镇党委副书记、镇长；

　　2009.12—2011.03新安县产业集聚区党工委书记；

　　2011.03—2019.06新安县北冶镇党委副书记、镇长，五头镇党委书记、人大主席，石寺镇党委书记、人大主席，石寺镇党委书记；

　　2019.06—2019.10新安县产业集聚区管委会副主任(副县级)；

　　2019.10—新安县产业集聚区管委会党工委委员、副主任。
[ 责任编辑：崔利利]
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