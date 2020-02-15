中秋国庆喜相逢 最美洛阳迎宾朋——致全体市民的倡议书

中秋国庆共欢畅，古今辉映抵远方。伴随着双节临近，央视中秋晚会为城市增色，河洛文化旅游节为古都添彩，洛阳城喜庆气氛日益浓厚，也进入了扫径以待的迎宾时刻。

亲爱的市民朋友：

中秋国庆共欢畅，古今辉映抵远方。伴随着双节临近，央视中秋晚会为城市增色，河洛文化旅游节为古都添彩，洛阳城喜庆气氛日益浓厚，也进入了扫径以待的迎宾时刻。

为给广大外地游客提供良好的旅游环境，我们呼吁广大市民展现城市主人翁精神，奉献无微不至的“洛阳礼遇”，传递千年古都的好客之情，以实际行动为洛阳文化旅游强市建设添彩助力。为此，我们特发出以下诚挚倡议。

一、做好东道主，让出时间。根据旅游平台预测，外地游客景区旅游高峰集中在假期前三天，建议市民朋友合理规划出游线路，错峰出游出行。

二、热情迎嘉宾，让出美景。优先选择周边自驾游、乡村游、研学游等，避开本地热门景区、网红景点，把最能代表洛阳的景区留给外地游客，把最能彰显“古今辉映、诗和远方”的打卡拍照位留给外地游客。

三、周到做服务，让出资源。尽量做到绿色出行，把最好的车位留给外地游客。旅游热点地区的企事业单位在做好疫情防控的前提下，主动向游客开放单位停车场。避免扎堆，少去或不去游客聚集的餐饮、休闲、住宿及旅游购物场所。

四、争做城市志愿者，赢得感谢。当遇到外地游客问路时，请热情回应；当外地游客遇到困难时，请施以援手，让外地游客真切感受“洛阳温度”。

五、争做合法经营者，赢得好评。旅游从业者恪守职业道德、规范经营，诚实守信、以身作则，展现出对游客的关爱，让外地游客吃得舒心、住得安心、行得放心、游得欢心、购得称心、玩得开心。

六、争做文明践行者，赢得美誉。恪守公共秩序，爱护环境卫生，践行“光盘行动”，尊重餐桌礼仪，使用“公筷公勺”，少用或不用一次性餐具。用我们的一言一行，为城市文明增光添彩。

热情待客，从我做起。让我们共同努力，让广大游客在洛阳领略山水之美，感受人文之韵，共享文明之风。

祝大家节日快乐！

市文化广电和旅游局、市文明办

2020年9月29日