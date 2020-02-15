洛阳交警：假期不执行机动车尾号限行措施 “避堵攻略”请收好

近日，市交警部门就国庆中秋假期我市道路交通运行状况进行了分析、预判，发布出行提醒。

近日，市交警部门就国庆中秋假期我市道路交通运行状况进行了分析、预判，发布出行提醒。

假期不执行机动车尾号限行措施

根据相关规定，国庆中秋假期，我市不执行城市区机动车尾号限行措施。

国庆中秋假期，我市继续执行货车(含危化品运输车)全天24小时禁行措施，禁行范围包括：主城区的丝路大道(含)以东、二广高速(不含)以西、新310国道(不含)以南、208国道(原洛栾快速路)与238省道交叉口(不含)以北范围内道路，伊滨区的伊滨路(不含)以东、掘丁路(不含)以西、洛偃快速通道(不含)以南、玄奘路(不含)以北区域。

所有过境货车和不符合入市条件的车辆一律经连霍高速、二广高速、宁洛高速或新310国道、317省道(原207国道)道路通行；绕行道路因工程建设封闭断行的，货车应按照指示标志，沿临时保通路或指定线路行驶。

市区道路交通压力增加建议尽量乘公交车、骑单车出行

交警部门预计，国庆中秋假期我市城市区旅游景点、商超周边出现交通高峰。龙门石窟、王城公园、白马寺、隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、天堂、明堂、九洲池)及丽景门、洛邑古城等景点热度高，周边车流量大。据高德地图大数据分析，中州中路、太原路、新街、南昌路车流量较大，容易出现拥堵。

根据往年经验，龙门石窟、白马寺的客流高峰一般出现在10月2日、3日、4日、5日每天的10时至14时，市民和游客尽量避开高峰。

经高速公路前往龙门石窟、倒盏村的车辆，可经二广高速伊滨站下站经伊滨路前往；前往白马寺的车辆可在二广高速瀍河站下站后经中州东路延长线前往。老城十字街夜市、洛邑古城夜间游客多，周边停车位紧张，道路通行压力大，建议市民及游客尽量采用乘坐公交车、骑单车等方式前往。

目前，我市城市区及周边出入口道路多处施工。解放路正在进行地铁2号线施工，解放路唐宫路至凯旋路段仅可由北向南通行；八一路全段仅可由南向北通行；中州路王城快速路至纱厂路段、玻璃厂路九都路至玄武门大街段、洛白路唐寺门至安居路段封闭断行，须经周边道路绕行；王城快速路北段(机场立交至连霍高速洛阳站)正在施工，保通路东风桥段为单幅双向通行，通行状况不佳，建议过往车辆提前经邙岭大道走洛吉快速路绕行。

山区道路隐患增大，出行更要小心驾驶

国庆中秋假期，栾川、嵩县、洛宁等地安排有旅游节庆活动，预计洛栾高速栾川站、洛卢高速上戈站通行量大幅增加，山区道路安全畅通保障压力较大。

交警部门提醒：秋季气候复杂多变，阴雨、团雾天气多发，气象部门预报国庆中秋假期有降雨，山区道路隐患增大。市民在驾车经过二广高速、宁洛高速、洛栾高速、洛栾快速通道部分路段时，应注意小心驾驶。（记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）