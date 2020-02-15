光吃代餐食品能减肥？营养师：其实真相是这样的

光吃代餐食品，真能一边吃、一边瘦吗？不少代餐食品在宣传时，都会附上食用者的前后对比照，以证明其瘦身效果明显。事实真的如此吗？有的人为了在短时间内快速瘦下来，选择一日三餐都吃代餐食品，这种做法可取吗？近日，记者采访营养师，为您揭开代餐食品减肥背后的真相。

光吃代餐食品，真能一边吃、一边瘦吗？不少代餐食品在宣传时，都会附上食用者的前后对比照，以证明其瘦身效果明显。事实真的如此吗？有的人为了在短时间内快速瘦下来，选择一日三餐都吃代餐食品，这种做法可取吗？近日，记者采访营养师，为您揭开代餐食品减肥背后的真相。

“越吃越瘦”，瞄准的是消费者急于求成的心理

想吃得健康，却没有时间合理搭配膳食；想去健身，却总是忍不住“葛优躺”；想瘦下来，却缺乏行动力。类似的情形，不少人都有，代餐食品企业正是瞄准了这部分人的需求，让他们不用健身、不用挨饿，就能轻松瘦下来。

记者在某购物网站看到一款代餐食品，该食品企业声称可以优化身体供能模式，让人体优先消耗脂肪，降低体脂率。如果严格按照其周计划执行，7天可以少摄入5180大卡热量，相当于少摄入45碗米饭或跑步15小时或走路22小时，不仅瘦身效果明显，而且不易反弹。类似的宣传，比比皆是。

市第三人民医院(原铁路医院)营养科主任尤娅利说，碳水化合物、蛋白质、脂类是为人体提供热量的三大供能营养素。正常情况下人体优先消耗的是身体内的糖类，即碳水化合物，根本不存在所谓的优先消耗脂肪。

此外，通过代餐食品减少热量摄入和通过运动增加热量消耗是不一样的概念。人在饥饿状态下，新陈代谢降低，此时身体里没有糖类，蛋白质更容易被消耗。而在运动状态下，新陈代谢提高，反而更容易消耗脂肪，而且脂肪的燃烧也需要葡萄糖，一味减少能量摄入并不能减脂瘦身。

所谓“越吃越瘦”，其实就是瞄准消费者急于求成的心理。

吃代餐食品减肥，本质上是饿瘦的

为什么有人只吃代餐食品，确实瘦下来了呢？

尤娅利说，只要热量摄入小于热量消耗，就能达到减肥的效果。从这个角度来说，代餐食品通常都有明确的热量标准，如果想要快速瘦身，一日三餐严格按照代餐食品的标准进食，肯定是能瘦下来的，但这样的瘦身，本质上是饿瘦的。即便不吃代餐食品，平时少吃点儿饭，也能达到同样的效果。

尤娅利说：“从我接触到的患者来看，吃代餐食品瘦下来的人确实不少，但是能同时满足瘦下来、不反弹、身体健康三个条件的，几乎没有。”

她认为，一日三餐吃代餐食品肯定是不可取的，仅靠节食的减肥效果并不能持久，还会造成骨质流失。长期食用代餐食品有可能导致营养素缺乏，免疫力下降，会出现贫血、缺乏微量元素、脱发等症状，严重影响身体健康。

完美的身材，仅靠节食可实现不了

如何才能获得完美的身材呢？

我市一健身馆教练小赵说：“仅靠节食，体重有可能下降，但是看起来可能并没有瘦。七分吃、三分练，紧致的肌肉从来都不是吃出来的。”

举例来说，同样是110斤，长期锻炼的人一定比不锻炼的人看起来更瘦，经过锻炼的人肌肉更加紧实，更易显瘦。

代餐食品的本质，其实就是控制饮食，但人的身体和大脑可没有那么容易被欺骗，当身体能量摄入不足时，基础代谢就会被损害，一旦恢复正常饮食，激素分泌的改变就会让人疯狂长肉，以免再次回到“饥饿”状态时的能量不足。

小赵提醒，代餐食品可以适当食用，但仅作为辅助，因为没有任何一种食物，可以让人仅靠吃就能变瘦变美。如果瘦下来真有这么简单，为什么还会有那么多瘦不下来的人呢？（记者 郭飞飞）