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患阿尔茨海默病老人走失 线上线下热心人帮忙找回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-29 08:21

　　昨日，伊川县蛟龙救援队队员周发展说，一位老太太走失了两天，他们线上线下发动群众一起帮忙，最终找到老人。老人的儿子看到母亲的瞬间，抱着母亲喜极而泣。

　　26日下午5点左右，周发展接到求助，该县鸦岭镇殷桥村的李老太太走失，其家人求助他们帮忙寻人。他们得知，老人患有轻微的阿尔茨海默病。当日凌晨4点多，老人趁家人不注意出来，家人到处寻找未果。

　　周发展等人一边与家属在周边寻找，一边调取沿途监控视频。“监控视频显示，老人沿一条大路往东走去。”周发展说，他们沿路寻找，未发现老人的下落。他们将寻人信息发到微信朋友圈和微信群里，发动更多人帮忙找人。

　　次日晚7点多，周发展接到陌生人的电话，对方称在网上看到相关消息后，发现在该县彭婆镇铁桥附近有一位老人跟他们寻找的人很像。救援人员随即到场核实，老人正是李老太太，好在她的身体没有大碍。

　　老人的家人随后赶来，看到母亲安然无恙，老人的儿子抱着母亲痛哭起来，他们向救援人员感谢后将老人带回家。（记者 魏巍）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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