和有趣的人一起过节（月是故乡明）

今年国庆、中秋喜相逢，有8天长假，许多外地人打算来洛阳游玩，也有不少洛阳人计划去外地旅行。

今年国庆、中秋喜相逢，有8天长假，许多外地人打算来洛阳游玩，也有不少洛阳人计划去外地旅行。

若有有趣的同伴相陪，会倍增旅行的乐趣。台湾诗人余光中(写长诗《卢舍那》赞颂龙门石窟的那位)曾说，他如果要去旅行，不要跟李白一起，因为李白太随性、太自由，没有现实感；也不想跟杜甫一起，因为杜甫“苦哈哈”的，太沉重、太严肃。

余光中的理想同伴是苏轼，因为苏轼“真是一个很有趣的人”。

有趣的苏轼，喜欢洛城美景，与洛阳颇有交集。他的偶像白居易，晚年定居洛城。宜阳县韩城镇苏河村，至今仍生活着苏东坡的后人。

关山有限情无限

每逢中秋，苏轼的名句“明月几时有，把酒问青天”“但愿人长久，千里共婵娟”都会被人拿出来温习一番。

这是北宋某年的一个中秋夜，苏轼写下的词句。那夜他喝了许多酒，非常想念弟弟，怅然若失，难以入眠。

或许，他想起了他和弟弟随父进京赶考的往事。

苏轼的父亲苏洵、弟弟苏辙，跟他一样都是超级文豪。“唐宋八大家”，光这父子三人就占了仨席位。

苏辙比苏轼小3岁，兄弟俩感情深厚。

公元1056年，苏洵带着儿子离开家乡眉州(今四川眉山)，前往北宋东京汴梁(今开封)赶考，路过洛阳时正是春天，桃红柳绿，景色宜人。

洛阳是北宋西京，历史悠久，名胜古迹遍地。苏轼睹物思人，很想带妻子也来感受一下洛阳的美丽与魅力。他写了一封“情书”寄给爱人，赞美“洛城春晚，垂杨乱掩红楼半”，自云“关山有限情无限”，盼与她早日相见。

1057年，苏轼和苏辙双双考中进士。主考官欧阳修非常欣赏苏轼，认为这小子前途不可限量。

朝廷本打算委任苏轼到福昌县(今宜阳)任职，让苏辙到渑池县任职，欧阳修认为那样太屈才。他举荐兄弟俩参加殿试，争取更广阔的发展空间。

《宋史》记载，兄弟俩发挥出色，宋仁宗读了苏轼和苏辙的答卷，欢喜地说：“吾今日为子孙得两宰相矣！”

拣尽寒枝不肯栖

人生起起伏伏，祸福难测。所有人都以为苏轼的人生要开挂了，意外却接踵而至。

1057年，他的母亲病逝。1065年，他的妻子去世。1066年，他的父亲病逝。

接连失去至亲至爱，痛苦可想而知，但命运并没因此怜悯苏轼，还要雪上加霜。

宋神宗上台后，支持王安石变法。苏轼对变革保持冷静态度，提出批评建议，遭政敌忌恨，屡屡被贬官。

据后人统计，苏轼被排挤出京城之后，曾在十几个地方任职：四十来岁时，他被贬到了偏僻的黄州；五十多岁时，他被贬到了更偏远的岭南；六十来岁时，对手们还不放过他，干脆把他撵到了天涯海角——北宋疆域最南端的儋州，今海南一带。

其间，因为莫须有的罪名，他甚至被打成政治犯，在牢房里蹲了百余天。

苏轼一度陷入情绪低潮，差点儿得抑郁症。夜里睡不着，他曾拄着拐杖，在江边吹冷风，遐想“小舟从此逝，江海寄余生”；也曾像孤鸿一样，在月光下独自徘徊，“拣尽寒枝不肯栖”。

还好，他找到了与人生和解的方式。

像白乐天一样乐天

苏轼生性豁达，热情率真，喜欢交朋友，喜爱美食。用咱洛阳话说，他是个“老吃家儿”，不但会吃，而且会做，把霉运化为食欲，把日子过成段子。

在黄州(今湖北黄冈)工作时，他的收入很低，生活窘迫。他就把唐代的白居易当励志偶像，开荒种地，自己动手，丰衣足食。

白居易，字乐天，一生曲折，多次被贬官，但他乐观旷达，落难时仍然“持钱买花树，城东坡上栽”，苦中作乐。

苏轼希望自己能像偶像一样，在逆境中从容前行。他自称“东坡居士”，说：“我似乐天君记取，华颠赏遍洛阳春。”

买不起好酒好菜，他就买便宜猪肉，自己下厨做“东坡肉”解馋。

在岭南，他吃上了新鲜荔枝，还自创美食烤羊蝎子：用人家不要的羊脊骨，加酒，撒盐，烤至微焦，据说比海鲜还可口。

即使身处食无肉、病无药、居无室的海南，他也能笑对生活，一边写遗书做好老死他乡的准备，一边写信跟儿子逗趣：海南的生蚝太好吃了！千万别告诉朝中那帮人，万一他们也来这儿跟我抢生蚝就麻烦了！

别以为苏轼只是吃吃喝喝、混吃等死，无论在哪儿，他都没有忘记肩上的责任，竭尽全力为民造福，发光发热。

在杭州工作时，他兴修水利，筑西湖堤；在扬州时，他降低米价，救济灾民；在儋州时，他教当地人耕种、打井、改善环境卫生，还建学堂发展教育……

“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”苏轼明白，人生苦短，一个人须做些有意义的事，并善于发现生活中的美好，方可化解苦涩，对抗虚无感。

“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”不如活在当下，把握眼前。(记者 张丽娜)