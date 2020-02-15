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洛阳今天阴天转多云 气温17℃到26℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-29 08:11

　　再过几天就要放假了，今年国庆节和中秋节喜相逢，都是10月1日，这是正常历法现象。这种现象的出现，其实没什么规律，如果农历闰月加在八月前，中秋节和国庆节相遇的概率就会大些。天文学家说，下一次中秋节和国庆节相遇要等到2031年，再下次要等到2077年。

　　中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍，农历初一的月亮叫“新月”，也叫“朔”；农历十五左右的月亮叫“满月”，也叫“望”。由于“朔”一定出现在农历每月初一，“朔”之后平均要再经过14天18小时22分才是“望”，所以月亮最圆的时刻多出现在农历十五、十六这两天，其中又以出现在农历十六为最多，故有“十五的月亮十六圆”之说。今年中秋月最圆的时刻是10月2日凌晨5时5分，不过，受月球与地球间的距离影响，月亮会显得有些小，系本年度“第二小满月”。据市气象台预报，10月1日我市多云，不出意外的话，到时候我们都能欣赏到圆圆的中秋月。

　　根据最新的气象资料分析，短期内高空有短波槽东移，对我市略有影响，预计今天我市阴天转多云，部分地区小雨转多云，偏东风3级左右，气温17℃到26℃。明天我市多云，局部地区有小雨，偏东风2级到3级，气温16℃到24℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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