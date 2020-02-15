洛阳多家医院建设项目加紧推进 市中医院伊滨医院一期主体年底封顶

28日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委民生实事项目建设现场督导观摩会上获悉，目前，洛阳市多家医院建设项目正加紧推进。年底前，河南省第二儿童医院门诊医技楼、洛阳市中医院伊滨医院一期主体实现封顶。 28日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委民生实事项目建设现场督导观摩会上获悉，目前，洛阳市多家医院建设项目正加紧推进。年底前，河南省第二儿童医院门诊医技楼、洛阳市中医院伊滨医院一期主体实现封顶。 河南省第二儿童医院 河南省第二儿童医院效果图 项目概况：该医院位于洛阳市洛龙区文仲大道以东、园二路以西、洛宜路以南、开元大道以北，总建筑面积约25.2万平方米，总投资约为17.4亿元，床位设置1500张，包括急诊中心、门诊部、住院部、医技部、医学康复中心、后勤保障、科教研行政、健康管理、院内生活九大组成部分。 时间节点：项目于去年8月开工，今年年底前门诊医技楼封顶、1号病房楼实现“正负零”，2021年6月1日投用。 工程进展：目前项目已完成基坑开挖、基桩、桩芯土方、施工门诊医技楼垫层施工及筏板承台钢筋加工制作与绑扎；项目涉及防水共计12万平方米，已完成21%；负二层柱墙钢筋加工制作、绑扎已完成80%。 洛阳市中医院伊滨医院 洛阳市中医院伊滨医院 项目概况：该医院按照综合型三级甲等中医院建设，项目地点位于洛阳伊滨区吉庆路以南、高铁大道以北、东棘街以西、西棘街以东区域，规划建筑面积29.5万平方米，总投资16.56亿元。其中，一期建设内容为医疗中心和康复中心，建筑面积21.3万平方米，投资12.5亿元，规划设置床位1200张。 时间节点：去年8月开工，今年年底前一期工程主体封顶，2022年5月竣工投用。 工程进展：目前项目正在进行地下二层施工，垫层、防水保护层、基础筏板施工已全部完成，负二层施工完成工程量的96%，负一层施工完成工程量的80%。 此外，豫西公共卫生中心(万安山医院)项目、洛阳市第三人民医院综合病房楼项目、河科大一附院肿瘤病房楼项目正在加快推进。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 耿梅 龚勋 文/图）