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10岁男童迷失山林4天后成功获救 猜测靠捡野柿子充饥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 21:17

　　“10岁男孩在山里走失100多个小时，被发现时身体正常，大家猜测他这些天靠吃柿子等野果充饥。”28日，汝阳县付店镇工作人员向记者提起日前的一次救助时，忍不住连连感慨。

　　10岁男孩小坡(化名)有智力障碍，家住付店镇石柱村，跟大山相依，平时习惯在家门口附近玩。

　　9月22日10时许，小坡外出玩耍，可直到当天下午，人也没回家。家人意识到小坡可能走失，先是找来邻居帮忙，可也没找到人。

　　23日，小坡的家人在报警后，又向付店镇政府求助。当地组织村民及熟悉山路的护林员进行拉网排查，同时，还跟相邻的王坪乡联动，组织人员展开搜寻。

当地组织搜寻人员进山寻找小坡

　　洛报融媒记者了解到，为尽快找到小坡，从23日起，当地先后进山的搜寻人员有500余人次，大家随身携带干粮，渴了就喝山泉水。26日14时许，在小坡离家100个小时后，搜寻人员在付店镇银鹿沟村的山坡上找到了他，好在孩子安然无恙。

小坡被找到时手里拿着柿子，身后就有一棵柿子树

　　搜寻人员发现，小坡身后是一棵柿子树，手里正拿着一个啃过的生柿子，大家推测小坡这几天以野柿子等野果充饥，这才挨过了4天的饥寒交迫。最终，经现场医护人员检查，小坡身体特征均正常。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 吴会菊 韩冰 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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