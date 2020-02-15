洛阳战“疫”文艺作品征集评选活动揭晓

金秋送爽，丹桂飘香。28日上午，新丝路之约·致敬“最美逆行人”——洛阳战“疫”文艺作品征集评选活动(以下简称战“疫”作品评选活动)颁奖典礼在洛阳上阳宫文化园观风殿举行。

金秋送爽，丹桂飘香。28日上午，新丝路之约·致敬“最美逆行人”——洛阳战“疫”文艺作品征集评选活动(以下简称战“疫”作品评选活动)颁奖典礼在洛阳上阳宫文化园观风殿举行。

在疫情防控最严峻的时刻，洛阳社会各界闻令而动，迅速投入战“疫”一线，涌现出众多可歌可泣的人物，更有123名优秀医护人员主动请缨，逆行出征湖北战“疫”最前线，用身心为当地群众筑起健康防线。洛阳广大文艺工作者也在第一时间创作出一大批饱含深情、讴歌战“疫”精神的文艺作品，“以文艺之名向逆行人致敬”，反映在抗击疫情战斗中涌现出来的感人事迹和伟大精神。战“疫”作品评选活动成为洛阳文艺界向在一线战“疫”英雄们的集中献礼。

本次评选活动由中共洛阳市委宣传部指导，洛阳市文学艺术界联合会、共青团洛阳市委员会、洛阳市卫健委、洛阳市档案馆、洛阳日报报业集团、洛阳旅游发展集团联合主办，主题是“致敬‘最美逆行人’”。评选活动自今年6月30日启动以来，市文联所属的市作协、美协、书协、摄协、舞协、音协、剧协、民协、杂曲协九大协会成员的踊跃参与，经过近3个月的征集评选，总共有60余件作品脱颖而出，这些获奖作品涉及书法、美术、诗词、歌曲、舞蹈、照片、戏剧等艺术体裁，将被国家一级档案馆——洛阳市档案馆收录，以此向战“疫”英雄们致敬。

本次战“疫”作品评选活动得到了社会各界的高度赞扬，也吸引了不少爱心企业积极参与。

以下为战“疫”作品评选活动获奖名单(排名不分先后)

【文学类】

《写给她们》艺辛

《给生命加一条通道》朱怀金

《马永亮：工作到生命最后一刻的“大厅书记”》余子愚

《这是十四亿人的战斗》吴文奇

《疫情的日子，这样过》董进奎

《你若微笑阳光灿烂》朱欣英

《中国平安》曲焕平

《致敬你我祝福祖国》陈胜展

《疫中之年》王小朋

《钟南山，大写的人》赵克红

【美术类】

《静待花开》张建京

《抗疫系列组画》侯震

《宝刀尤健，逆行为民》张凯

《守护》刘骅然

《村口》姬红茹

《江城抗疫》解金峰

《守护者》文文

《出发》杨耀辉

《洛阳为中国加油》韩新顺

《狙击疫情》杨建宏

《众志成城天佑祖国》刘久亮

《武汉加油》尤秭涵

【书法类】

《明德惟馨》王鸣

《团结一心共抗疫情》黄军和

《天佑中华共抗疫情》季平

《万众一心战胜疫情》薛玉印

《泱泱大国何惧疫情……》郭朝卿

《中国平安》黄越祖

《自作抗疫诗》刘灿辉

《坚定信心同舟共济……》王鸿斌

《让世界充满爱》张焉如

《中国平安》刘伊明

【戏剧类】

《等待》曲剧小品 编导：苏景涛 音乐：肖俊阳 表演：冯鑫、万阳霞、李晶晶、常润鹏、王巧萍、袁战伟、李倩倩、李嘉诚、张亚丽

《春打六九扫阴霾》豫剧 填词：柳江虹 演唱：刘威

《坚定信心决胜疫情》曲剧 作曲：梁献军 演唱：张晓红

《致敬你我》诗朗诵 作者：陈胜展 朗诵：张新丽

【摄影类】

《逆行者》王海

《坚守》杜培兵

《防疫战》芦海军

《特殊时期》冯海军

《凝望聆听——最美逆行者的心灵交流》韩建斌

《抗疫》朱波

《严防死守》陈书民

《疫情期间》李永健

《组照：军营“战疫”时刻》徐玉梅

《“坚守家园，我也有责”》郝小民

【音乐类】

《爱在天际流》柳江虹 词 李玉亭 曲 姬丽娜 演唱

《谢谢你》李旭生 词 李玉亭 曲

《没事猫在家 出门戴口罩》石予川 词曲

《大写的爱》李建华 李奕辰 词 朱良才 曲

《天佑中华，武汉加油》龚正斌 词 熊保明 曲

《天使的容颜》马婵娟 词 商立君 唐龙 曲

【歌曲舞蹈类】

《源梦?母亲河》舞蹈 夏莉莉，檀鹏

《疫情时刻》歌曲及舞蹈 林东国、檀鹏

《人在青山在》舞蹈 夏莉莉

【曲艺类】

《众志成城齐抗战》河洛大鼓 张怀生

《邻里情》河南坠子 王仙菊

《祖国康宁》评书 黎阳

《社区书记张玉兰》山东快书 黄亚民

【民间艺术类】

《钟馗》国画 赵博

《天使降武汉，民众出苦难》面塑 李明甫

（洛报融媒记者 孟山 通讯员 李杨）