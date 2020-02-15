精彩！看王一博在《天天向上》为洛阳打call

昨晚的《天天向上》你看了吗？湖南卫视向全国观众展示洛阳孟津！

昨晚的《天天向上》你看了吗？湖南卫视向全国观众展示洛阳孟津！

湖南卫视《天天向上》节目人气主持王一博是咱洛阳人。本期十一特别策划节目“江山如此多娇——城市周边游”中，节目组邀请三位主持人大张伟、钱枫和王一博介绍各自家乡的周边游，北京周边的唐山曹妃甸、上海周边的江苏昆山、河南洛阳周边的孟津县三地，共同亮相节目。

节目开场，洛阳籍主持人王一博就化身“王牌旅行社”前台小王，用一段说唱为大家推荐《洛阳是个好地方》——

洛阳城是个好地方，来到洛阳你得尝尝胡辣汤，不管浆面条还是不翻汤，吃了一次绝对让你唇齿留香。翻开历史的幕布，龙门石窟让你记住，感受白马古刹的静穆，再到明堂前看看日暮。美景配上美食，就别错过良辰，welcome to my city(欢迎来到我的城市)，洛阳城！

在王一博的记忆中，孟津最有名的要数自己幼时去过的小浪底，自己至今仍对壮观的飞瀑印象深刻。他还推荐了洛阳非遗唐三彩，“每个洛阳人家里都会有一个唐三彩，比如骆驼、马，会摆在家当装饰品。”王一博说。此外，他力荐了家乡美食羊肉汤，“基本上我每年回去都必须要喝一碗。”

节目还推出了一段孟津旅游宣传片，短片介绍，来到孟津，可以去魏坡古镇、龙马负图寺、汉光武帝陵感悟历史的厚重；来到孟津，可以去感受母亲河的壮丽，到黄河小浪底景区看排沙泄洪的雄伟壮观；来到孟津，还可以品读文化的昌盛，一探东方瑰宝唐三彩的魅力。

节目中，小浪底水利枢纽管理中心高级工程师崔培详细介绍了被誉为国之骄傲的小浪底水利枢纽工程。孟津电视台主持人郭琳向大家推荐了黄鹿山、黄河湿地、黄河绿道等小浪底周边的景点，国家级非遗唐三彩项目传承人高艳峰将唐三彩作品带上舞台，并向观众科普了唐三彩技艺。河南省级非遗孟津剪纸项目传承人畅杨杨不仅展示了他的代表作品，并现场为主持人和嘉宾上了一堂剪纸速成课，展示了“好山好水好风光、有诗有景有远方”的孟津。

此外，来自大河古渡文化园的国家地理标志农产品“红烧野生黄河大鲤鱼”，来自白鹤镇的市级非遗“铁谢李松羊肉汤”，来自平乐镇美食林的市级非遗郭遂欣的“平乐水席”，来自横水镇的县级非遗“杨丽卤肉”和杨秋侠的“横水不翻”等美食悉数亮相，一道道独具特色的孟津美食受到主持人和嘉宾的青睐。

节目最后，孟津成为34位来自全国的旅游博主票选出的排名第一的周边游目的地。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 杨育新 文/图）