国庆中秋双节 文化大餐邀您共赏

今年的“十一”假期恰逢中秋佳节，为营造和谐的文化氛围，洛阳市各大博物馆、图书馆在节日期间组织了多种多样的文化活动，陪伴市民度过一个欢乐的假期。

今年的“十一”假期恰逢中秋佳节，为营造和谐的文化氛围，洛阳市各大博物馆、图书馆在节日期间组织了多种多样的文化活动，陪伴市民度过一个欢乐的假期。

节日期间，洛阳博物馆河洛文明展区每天有6场定时志愿者免费讲解，邀您一同亲近洛阳，回顾洛阳。此外，洛阳博物馆还将开展系列少儿活动，文物赏析和手工体验精彩不容错过。二里头夏都遗址博物馆特举办儿童博物馆系列社教活动，让孩子们在欢乐的氛围中了解中华文明起源进程，走进最早中国。洛阳周公庙博物馆开展“巧集妙市礼乐中秋”礼乐文化集市活动，邀请孩子们感受传统文化的魅力。“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”将于9月30日在洛阳契约文书博物馆开展，用人们在节日中使用的生活物品，看到听到的文化现象，营造氛围、唤起记忆，感受中原地区的传统生活体验。

此外，洛阳各图书馆也备下了丰盛的文化大餐。洛阳市图书馆梦想影院、亲子大课堂邀您参与。市少年儿童图书馆“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动将带孩子们观察秋天、记录秋天、认识秋天。

具体活动安排：

●洛阳博物馆

一、青少年专场讲解河洛文明+手工体验

目不暇接赏文物，深入浅出话洛阳。针对青少年开展专场河洛文明展厅讲解，爱上一座城从她的历史开始。

活动时间：10月1日下午2:30点

年龄：10至15岁(名额有限，欲报从速哟)

活动地址：洛阳博物馆一楼博知乐园

报名电话：0379—69901020

二、“皎皎铜镜耀中秋”文物赏析+手工体验

提到中秋佳节，想到的自然是满月与月饼，殊不知在古时，铜镜也与中秋有着密不可分的关系，一同了解，一同赏析，一同DIY。

活动时间：10月2日下午2点30分

年龄：8至12岁(名额有限，欲报从速哟)

活动地址：洛阳博物馆一楼博知乐园

报名电话：0379—69901020

三、洛阳珍宝少儿赏析+手工体验

它们是这样的夺目，这样的漂亮，可它们是做什么的？在当时代表着什么样的意义？针对6～10岁儿童提供珍宝馆文物赏析，通过了解它们感叹古人的智慧，培养民族自信。

活动时间：10月3日下午2点30分

年龄：6至10岁(名额有限，欲报从速哟)

活动地址：洛阳博物馆一楼博知乐园

报名电话：0379—69901020

四、志愿者免费讲解

10月1日——10月8日每天定时6场讲解

邀您一同，亲近洛阳，回顾洛阳，思维碰撞，情感交融。

讲解范围：洛阳博物馆河洛文明

时间：9:10、10:00、11:00

13:30、14:00、15:00

●二里头夏都遗址博物馆

金秋时节，为喜迎国庆·中秋双节庆，二里头夏都遗址博物馆特举办儿童博物馆系列社教活动，让孩子们在欢乐的氛围中了解中华文明起源进程，走进最早中国。

(一)国庆·衍纸祝福颂祖国

1.时间：10月1日下午14：30—16：30

2.招募对象：9—12岁孩子及1名陪同家长，限20名

3.活动内容：衍纸也称卷纸，是纸艺的一种形制，就是以专用的工具将细长的纸条一圈圈卷起来，成为一个个小“零件”，然后藉由组合这些样式复杂、形状各有不同的“零件”来创作。2020年10月1日是中华人民共和国成立71周年纪念日，夏博推出衍纸手工课——衍纸祝福颂祖国手工活动，让同学们通过自己的手工制作为祖国母亲71华诞送上一份真挚的祝福。

(二)中秋·衍纸玉兔的祝福

1.时间：10月2日下午14：30—16：30

2.招募对象：9—12岁孩子及1名陪同家长，限20名

3.活动内容：中秋节是我国古代劳动人民一个盛大的传统节日，“十五的月亮十六圆”，中秋月圆象征着家人的团聚。正值中秋佳节，本次活动会通过衍纸制作中秋玉兔，让孩子们了解中秋的来历，以及相关传说故事，感受中秋节到来时的喜悦气氛，热爱祖国的传统文化，培养孩子动手能力和团结合作精神。

(三)一纸汉服，华夏千年

1.时间：10月3日下午14：30—16：30

2.招募对象：9—12岁孩子及1名陪同家长，限20名

3.活动内容：中国自古以来就被称为丝绸大国，早在新石器时代钱漾山遗址就发现了养蚕的实证，《汉书》曰：“数来朝贺，乐汉衣服制度。”汉服作为中华民族的传统服饰，在如今也越来越受到欢迎，穿汉服，行礼仪，制汉服，予他人，想不想拥有一张独有的汉服明信片？那么10月3日，一纸汉服，华夏千年，等你来共赏汉服之美。

(四)透过文物看夏朝——陶泥制作小方鼎

1.时间：10月4日下午14：30—16：30

2.招募对象：9—15岁孩子，限20名

3.活动内容：二里头遗址出土有大量石器、陶器、玉器、铜器、骨角器及蚌器等遗物，陶器占数最多，陶器是由陶土或黏土经捏制成型之后烧制而成的器物，本次课程导师将带领大家参观博物馆基本陈列，使用高端陶泥制作小方鼎，为祖国母亲的生日献礼。通过本次活动让孩子参观夏都发展历程、了解二里头文化的独特魅力、感受中华文明的悠久历史，传承中华优秀传统文化，弘扬时代精神。

(五)彩绘文物世界

1.时间：10月5日下午14：30—16：00

2.招募对象：6—8岁孩子及1名陪同家长，限20名

3.活动内容：在这次课堂上，老师将从二里头村水塘边发现的陶片讲起，带领大家一起、去发掘文物背后的故事。引导孩子们了解，认识文物。并根据文物的形象在结合自己的想像来进行作画，创造出更加精美的文物。在了解夏文化的同时培养孩子们的探索精神，创作精神。

(六)透过文物看夏朝——陶泥制作陶爵

1.时间：10月6日下午14：30—16：30

2.招募对象：9—15岁孩子，限20名

3.活动内容：爵是中国古代一种用于盛放、斟倒和加热酒的容器。二里头遗址出土的爵数量众多，其中乳钉纹铜爵享有华夏第一爵的称号，陶泥是一种制作陶器的粘土，通过用陶泥制作陶爵，孩子可以尽情的释放天性，随心所欲的自由发挥创造力，真正走进夏朝，了解当时的文物。

(七)透过文物看夏朝——陶泥制作铜牌饰

1.时间：10月7日下午14：30—16：30

2.招募对象：9—15岁孩子，限20名

3.活动内容：绿松石一般分为蓝绿两种光泽，在夏朝作为普遍意义上的玉被广泛使用。在二里头遗址中发现的镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰，以它精美的造型和高超的镶嵌工艺，受到众多观众的喜爱。这堂课将带领同学们用陶泥亲手捏制出属于自己的铜牌饰，使同学们更好的理解文物，感受丰富多彩的夏文化。

(八)彩绘夏的颜色

1.时间：10月8日下午14：30—16：00

2.招募对象：6—8岁孩子及1名陪同家长，限20名

3.活动内容：本次课程主要精选二里头夏都遗址博物馆中最具特色的文物，通过趣味填色的方式诠释了夏朝的恢弘历史和灿烂文化，在培养小朋友想象力的同时，让其了解这些器物的含义、功能。在本次活动中培养小朋友对中华文化的认同感和归属感。

预约电话：0379—65091899

●洛阳周公庙博物馆

“巧集妙市礼乐中秋”礼乐文化集市活动，以古装舞蹈+古乐演奏+汉服礼仪+“礼乐”文化+手绘团扇+“红楼梦”香包手作+文化集市(陶艺/剪纸/科学实验/少儿商学/绒花手作/手工制作)等形式开展。

搜索并关注“洛阳周公庙博物馆”微信公众号报名。

●洛阳契约文书博物馆

“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”将于9月30日在洛阳契约文书博物馆负一楼西展厅正式开展。

此次展览以中原地区主要且具有代表性的民俗节日为主线，以文物藏品为基础，结合利用辅助展品，从历史渊源、文化内涵、民族精神、风俗习惯等方面，连续完整地对中原地区民俗节日文化进行展示介绍，再现节日场景。展览主要分为祈福与迎年——春节，花市灯如昼——元宵节，祭祖与踏青——清明节，驱邪与保健——端午节，乞巧与相思——七夕节，人月两团圆——中秋节，祈寿与登高——重阳节，岁首与重生——冬至节，养生与祈福——腊八节，辞旧与迎新——除夕十个单元，展出与这些传统节日相关的文物藏品六十余件(套)，用人们在节日中使用的生活物品，看到听到的文化现象，营造氛围、唤起记忆，带领观众感受中原地区人们在春节时贴春联、放鞭炮，在元宵节赏花灯、逛庙会，在中秋节赏月、吃月饼等各个节日的传统生活体验。

●洛阳市图书馆

活动一：10月1日(周四)9:30-12:00

洛图梦想影院：《建国大业》

市图书馆一楼第一报告厅

活动二：10月4日(周日)10:00-11:30

洛图亲子教育大课堂：“海洋世界”主题少儿科技学堂

市图书馆一楼少儿阅览室

活动三：10月8日(周四)9:30-11:00

洛图亲子教育大课堂：少儿财商亲子训练营

主讲人：晨星

市图书馆一楼少儿阅览室

关注微信公众号“书香洛阳”报名

●市少年儿童图书馆

活动一：“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动——秋分

活动内容：拍摄小视频，内容为秋天的景象(秋天的天空、花园、树林、果园、动物等)，标题为：洛阳市“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动——“寻秋之旅”分享微信朋友圈、抖音、快手并@洛阳市少年儿童图书馆。

活动时间：2020.9.22——10.8

活动二：节气里的传统节日“明月话中秋”

活动内容：绘本故事《中秋节》+学唱童谣+DIY月饼

活动对象：4—9岁儿童(15组家庭)

活动时间：10月1日上午10:00——11:20

活动地点：国学馆

活动三：“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动——寒露

活动内容：绘本故事《风中的树叶》+植物(图鉴)分享+树叶拼贴画

活动对象：5——9岁

活动人数：15名儿童

活动时间： 10月8日上午10：00——11：20

搜索并关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号报名。

（洛报融媒记者 李冰 文/图）