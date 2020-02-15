洛阳公布最新人事任免名单

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今天召开的市政协十三届十三次常委会议审议通过了有关人事事项。
今天召开的市政协十三届十三次常委会议审议通过了有关人事事项：
中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会专门委员会主任、副主任任免名单
(2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过)
张松建同志任政协洛阳市委员会民族宗教委员会主任；
李清同志任政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会主任；
王现利同志任政协洛阳市委员会经济委员会副主任；
免去徐秋生同志政协洛阳市委员会提案委员会主任职务；
免去乔文祥同志政协洛阳市委员会民族宗教委员会主任职务；
免去李巧峰(女)同志政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会主任职务；
免去田桂芳(女)同志政协洛阳市委员会委员联络委员会副主任职务。
中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会高新区、伊滨经开区(示范区)工作委员会主任、副主任任免名单
(2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过)
马智同志任政协洛阳市委员会高新区工作委员会主任；
高丽萍(女)同志任政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；
吴显增同志任政协洛阳市委员会高新区工作委员会副主任；
免去姚占峰同志政协洛阳市委员会高新区工作委员会主任职务；
免去杨朝晖、张晓兵同志政协洛阳市委员会高新区工作委员会副主任职务。
（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 冯波）