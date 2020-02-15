洛阳公布最新人事任免名单

今天召开的市政协十三届十三次常委会议审议通过了有关人事事项。 今天召开的市政协十三届十三次常委会议审议通过了有关人事事项： 中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会专门委员会主任、副主任任免名单 (2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过) 张松建同志任政协洛阳市委员会民族宗教委员会主任； 李清同志任政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会主任； 王现利同志任政协洛阳市委员会经济委员会副主任； 免去徐秋生同志政协洛阳市委员会提案委员会主任职务； 免去乔文祥同志政协洛阳市委员会民族宗教委员会主任职务； 免去李巧峰(女)同志政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会主任职务； 免去田桂芳(女)同志政协洛阳市委员会委员联络委员会副主任职务。 中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会高新区、伊滨经开区(示范区)工作委员会主任、副主任任免名单 (2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过) 马智同志任政协洛阳市委员会高新区工作委员会主任； 高丽萍(女)同志任政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任； 吴显增同志任政协洛阳市委员会高新区工作委员会副主任； 免去姚占峰同志政协洛阳市委员会高新区工作委员会主任职务； 免去杨朝晖、张晓兵同志政协洛阳市委员会高新区工作委员会副主任职务。 （洛报融媒记者 李三旺 通讯员 冯波）