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洛阳公布最新人事任免名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 18:38

　　今天召开的市政协十三届十三次常委会议审议通过了有关人事事项：

　　中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会专门委员会主任、副主任任免名单

　　(2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过)

　　张松建同志任政协洛阳市委员会民族宗教委员会主任；

　　李清同志任政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会主任；

　　王现利同志任政协洛阳市委员会经济委员会副主任；

　　免去徐秋生同志政协洛阳市委员会提案委员会主任职务；

　　免去乔文祥同志政协洛阳市委员会民族宗教委员会主任职务；

　　免去李巧峰(女)同志政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会主任职务；

　　免去田桂芳(女)同志政协洛阳市委员会委员联络委员会副主任职务。

　　中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会高新区、伊滨经开区(示范区)工作委员会主任、副主任任免名单

　　(2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过)

　　马智同志任政协洛阳市委员会高新区工作委员会主任；

　　高丽萍(女)同志任政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；

　　吴显增同志任政协洛阳市委员会高新区工作委员会副主任；

　　免去姚占峰同志政协洛阳市委员会高新区工作委员会主任职务；

　　免去杨朝晖、张晓兵同志政协洛阳市委员会高新区工作委员会副主任职务。

　　（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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