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刘金辉、刘冰被撤销政协委员资格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 18:38

　　今天召开的市政协十三届十三次常委会议审议通过了关于撤销刘金辉、刘冰政协第十三届洛阳市委员会委员资格的决定：

　　关于撤销刘金辉、刘冰政协第十三届洛阳市委员会委员资格的决定

　　(2020年9月28日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过)

　　鉴于刘金辉、刘冰(女)涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销刘金辉、刘冰(女)政协第十三届洛阳市委员会委员资格。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 冯波）

　　
[ 责任编辑：赵彤彤]
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