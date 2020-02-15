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建行洛阳分行与市住房公积金中心联合打造“群众家门口的公积金暨商业房贷信息共享”服务平台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 17:27

　　9月28日上午，中国建设银行洛阳分行与洛阳市住房公积金管理中心签署“群众家门口的公积金暨商业房贷信息共享”合作协议。市委常委、市政府党组成员魏建平，中国建设银行河南省分行副行长左金辉，以及市住房公积金管理中心、中国建设银行洛阳分行的有关领导出席签约仪式。

　　作为国有大行，建设银行始终坚持贯彻落实习近平总书记关于“三个能力”建设要求，以“金融科技、普惠金融、住房租赁”三大战略为引领，把“新金融”行动作为指引全行转型创新的行动纲领，齐心协力搭平台、建系统，致力解决社会痛点难点问题。左金辉在讲话中表示，建行将不断审视和承担国有大行的责任使命，继续积极主动协助推进公积金数据平台上线工作，助力推进“放管服”，优化营商环境政策，推动住房公积金信息化建设，进一步巩固和扩大建行住房金融生态圈的建设，助力洛阳副中心城市建设。

　　签约仪式上，市住房公积金管理中心主任侯运通表示，今后该中心将与建行深化合作，为全市广大公积金缴存职工提供更加高效、优质、便捷和智慧的服务，积极推进“洛阳都市圈”区域公积金一体化建设，扩展“群众家门口的公积金”服务平台，预计到今年年底服务网点将达到120个。

　　肩负大行责任担当，建行着力推动双方信息共享，以公积金为契机，实现建行与外部数据平台的互联互通，为公积金大数据应用奠定基础。建行洛阳分行党委书记、行长董琦表示，今后，建行洛阳分行26家营业网点可以办理公积金网上汇缴管理、提取、信息查询等服务事项，实现与市住房公积金信息互通，有效解决职工还商贷提取公积金手续复杂的问题，实现职工免凭证提取公积金。(洛建轩)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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