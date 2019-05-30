为了烹好这条黄河大鲤鱼，他们使出了真功夫……

今日上午，“新名珍杯”洛阳市第三届烹饪技能大赛暨“洛阳烹饪大师”“洛阳烹饪名师”选拔赛在钼都利豪国际饭店举行，这也是“古都新生活”商贸领域系列促消费活动之一。

金丝软溜黄金鲤、三椒黄河大鲤鱼、盛唐鲤鱼蒸笋干……关于黄河大鲤鱼的菜肴，您听说过多少呢？光听这些菜名是不是已经勾起食欲了。

今日上午，“新名珍杯”洛阳市第三届烹饪技能大赛暨“洛阳烹饪大师”“洛阳烹饪名师”选拔赛在钼都利豪国际饭店举行，这也是“古都新生活”商贸领域系列促消费活动之一。

经过前期选拔，来自我市餐饮业的50多名参赛选手们进入操作间，大展身手。本次比赛为中式烹调个人赛，分规定菜和自选菜两种。规定菜为黄河大鲤鱼烹制，选手可选择红烧、软熘、葱扒的任意一种烹制方式，自选菜为家常菜，每位选手在40分钟内须完成两道热菜的制作。

只见选手们操作规范，技法娴熟，比赛现场有条不紊。经过精心烹制，100道造型美观、风味各异的精美菜肴呈现在评委面前，由12名国家级烹饪大师组成的评审团，根据色泽、香气、味道、形态、质养等评判标准进行品鉴。

洛阳市餐饮与饭店行业协会副会长、名厨专委会主席牛恒林表示，黄河大鲤鱼肉质肥厚，细嫩鲜美，营养丰富，经常出现在洛阳市民餐桌。尤其是红烧黄河大鲤鱼，更是一道具有洛阳地方特色的名菜。今年的烹饪大赛拒绝一切野生动物和高档食材，以洛阳本地特色食材为主，通过考验选手对家常菜的制作，才能够促进我市餐饮业不断创新菜品品类、提高出品质量，为广大顾客提供更多好吃不贵的菜品，带动我市餐饮市场规模持续扩大。

最终，获得此次大赛特金奖的10名选手分别是：张庆波、田志钢、李文明、王自强、石军军、田彦会、李柯、张宏、马瑞河、马帅斌，还有20人获得金奖、26人获得优秀奖。在这些获奖选手中将产生“洛阳市五一劳动奖章”“洛阳市技术能手”和“洛阳烹饪大师”“洛阳烹饪名师”等。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 张会娟 文/图/视频)