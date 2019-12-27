洛阳市纪委监委常态化有奖征集意见建议

洛阳市纪委监委日前出台办法，常态化向社会有奖征集纪检监察工作意见建议。 洛阳市纪委监委日前出台办法，常态化向社会有奖征集纪检监察工作意见建议。 【征集意见建议内容】 有关纪检监察工作意见建议应围绕一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，贯彻落实全面从严治党方略等方面情况，并具有可操作性，主要内容如下： ●一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的有效举措； ●贯彻落实中央八项规定精神，纠治“四风”的有效方法； ●推进副中心城市建设，狠抓党员、干部作风建设的思路对策； ●加强纪检监察机关自身建设的方法路径； ●其他有助于提升纪检监察工作质效的意见建议。 【征集意见建议奖励】 凡被纪检监察机关采纳，能有效推动纪检监察工作高质量发展的意见建议，纪检监察机关将给予意见建议提出人一定奖励，具体标准为—— ●一般性意见建议，直接或间接推动具体单项工作开展的，每项奖励人民币300元； ●较好意见建议，能形成规范性文件，有效推动纪检监察工作开展的，每项奖励人民币500元； ●重要意见建议，被提交洛阳市纪委常委会讨论研究，有效推动纪检监察工作高质量发展的，每项奖励人民币1000元，并颁发荣誉证书。 【征集意见建议渠道】 ●“开门纳谏”留言板。在洛阳市纪委监委网站“河洛清风网”设置“开门纳谏”专栏，向社会广泛征求意见建议。 ●邮寄信件。通信地址：洛阳市开元大道218号洛阳市纪委监委办公室，邮编471000。信件需注明“纪检监察工作意见建议”字样。 洛阳市纪委监委有关负责人提醒，广大党员干部、社会各界群众在提出纪检监察工作意见建议时，要提供真实姓名、联系电话，有工作单位的还需注明单位及职务，并及时回应市纪委监委意见建议办理工作人员必要的询问。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)