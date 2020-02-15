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定了！就在九洲池！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 17:02

洛阳，

古今辉映，诗和远方！

近年来，洛阳发展迅猛

2020央视中秋晚会落户洛阳

地铁一号线通车在即

快速路、立交、高架“多点开花、齐头并进”

……

如今的洛阳，备受全国瞩目！

(资料图)

其实，盛唐时的洛阳也非常繁华

每天都上演着一幕幕真实的故事

四海臣服，万国来朝

中华最璀璨的明珠，便是极乐盛唐

(实拍图)

这个国庆中秋假期

就在九洲池

一场大型沉浸式实景演出《幻唐之夜》

将华美开演

如梦如幻的夜游之旅

带你穿越千年，梦回盛世大唐

迎中秋，庆国庆

九洲池更有

劲爆福利

一池碧波水

千秋盛唐梦

国庆中秋即将来临

同我们一起入梦古都洛阳

把盛唐的故事说与你听

(实拍图)

作为隋唐洛阳城皇家园林的九洲池

荟天地之精华，集日月之灵气

今日，恰逢武皇寿诞

厥王子远道而来迎娶大周公主

武皇下旨在此宴请百官和各国使臣

彰显我天朝上国之风范

来到九洲池

在宫女和士兵的

带领下步入御道

(实拍图)

大唐盛世气息扑面而来

掌灯、皇家仪仗等仪式感十足

皇家迎宾仪式盛大

(效果图)

(实拍图)

武皇设宴，接见万国使臣

共赴千年盛宴，梦回盛世大唐！

尽显皇家威仪

(实拍图)

瑶光殿前

战旗猎猎，盾阵威严

短剑长戈，所向披靡

挥舞旗帜的士兵

代表了盛唐的军事实力

(实拍图)

参加武皇盛宴完毕

不禁想到这皇宫内一逛

窃窃私语的宫女、浣纱女、捣药女... ...

这些电视剧上的场景

都真实发生在你的身边

(实拍图)

角色扮演真实小场景

穿越感体现得淋漓尽致

带你一下子回到唐朝皇宫

来到水幕舞台前

裸眼3D水幕成像

瑶光殿后殿光影裂变

水雾变幻与实景演出结合

华灯初上，一幕幕演出

用现代科技将你带入盛唐意境

呈现出一场沉浸式的视觉盛宴！

(实拍图)

三层楼高的巨型水幕

波光摇海月，星影入城楼

与自然夜空融为一体

(实拍图)

牡丹花船摇曳

赏一幅波澜壮阔的画卷

水幕漂浮在空中

身处奇幻意境

让你身临其中感受

震撼的视听、梦幻的舞美

(实拍图)

一幕幕精彩的演艺正在上演

光影裂变与实景演出完美融合

带你瞬间穿越到千年前的盛唐

一睹盛唐风采！

(实拍图)

簪花仕女、达官贵人、武皇盛宴

皇家大气端庄的宫廷乐舞

精美绝伦的大唐服饰

道一出穿越千年的浪漫与梦幻

(实拍图)

使者献艺，一睹万国风采

歌舞杂技，惊艳四座

(实拍图)

公主弦鼓一声双袖举

回雪飘飖转蓬舞

凤舞洛阳

一曲乐舞，奏盛世之乐，舞大唐气象

(实拍图)

惊艳唯美的舞台特效

气势恢宏的场景打造

极具震撼的视听观感

欢迎到现场亲身体验！

你想体验一把唐朝的市井吗？

金银首饰，文玩华服，地域小吃......

(效果图)

真人古装NPC带你在东市摊位打卡

真实还原长安十二时辰场景

(效果图)

市集上还有好看的花车巡演

光影与花车的独特梦幻体验

带领你入梦洛阳城，共赴大唐视听盛宴

(效果图)

逛市集，玩手工，淘好物

购鹿晗同款文创书签

将有趣好玩的东西一网打尽

(实拍图)

你以为这就完了吗？

除了演艺和集市

九洲池还有其他

适合小仙女拍照的地方

等你来发现

↓↓↓

(实拍图)

看了这么多

是不是迫不及待想到现场打卡了？

别急，景区信息奉上

文末置顶留言更有免费体验的方式哦

更多精彩等你亲自发现！

　　开放时间

　　白天：9:00-17:00，16:30停止售票(17:00-17:50清园)

　　夜场：18:00-22:00，21:30停止售票

　　《幻唐之夜》演出时间：19:30开始(演出时长约70分钟)

　　地址

　　洛阳市西工区唐宫路与定鼎路交叉口向西200米

　　询电话

　　0379-65063201

心动不如行动，

点击文末“阅读原文”

提前抢购十一超值门票吧！
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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