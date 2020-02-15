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实测166公里！雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛洛阳站再创新纪录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 16:16

　　在秋高气爽中邂逅一场“骑”出来的橙色风暴，会是怎样一种心旷神怡的体验？9月23日，2020雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛洛阳站拉开序幕，10名参赛选手骑着雅迪冠能系列电动车，自洛阳七里河雅迪旗舰店出发，一路骑行至郑州黄河国家湿地公园，行程总计166公里，期间并未更换电池和二次充电，创造了本年度雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛的新纪录。

　　在倡导绿色出行、绿色生活的今天，价格实惠、环保便捷的电动车，受到越来越多人的青睐，电动车已成为大众出行的重要交通工具。不过，中国近3亿电动车用户，面临骑到半路没电、速度快跑不远、频繁充电的困扰，一台电动车能跑多远，无疑是广大电动车用户最关心的问题。

　　雅迪冠能系列电动车“一次充电，多跑一半”的表现，开启了强动力、长续航双突破的新征程。据了解，2020雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛洛阳站所选用的车型为雅迪冠能M6和雅迪冠能T5，电池为石墨烯60V和72V两种型号，而该车型抵达终点后，仪表板显示电量依然还可支持再骑行10公里左右。

　　雅迪冠能系列电动车突出的续航与动力表现，源自搭载的TTFAR 7级增程系统，包括TTFAR电机、TTFAR能量回收控制器、TTFAR石墨烯电池等7大科技成果，让电动车真正跑得快还跑得远。

　　据了解，2020雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛洛阳站圆满结束后，洛阳雅迪还将在“十一”国庆期间推出一系列重磅惠民活动：10月1日至10月5日，广大市民前往南昌路王府井中心、名门微生活、洛阳正大广场雅迪电动车车展活动现场参与寻宝游戏，得宝者即可领取礼品一份，礼品包含安全骑行礼包、洗衣液、大米，还有价值300元的购车抵用券。此外，如果集齐了以上四种礼品，还可现场兑换价值1999元的雅迪小金鼠电动车一辆。

　　一次充电，多跑一半！如果你也想要追随“冠军”骑行者的脚步，与“更高端的电动车”来一次激动人心的邂逅，想即刻拥有颠覆性的出行体验，买一辆真正跑得远又跑得快的电动车，想为环境做一份贡献的，不妨这个长假来看雅迪车展吧！(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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