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神都来潮艺术节盛大开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-28 16:16

　　9月26日晚，由洛阳建业凯旋广场主办，河南零当代艺术有限公司协办的神都来潮艺术节盛大开幕。

　　承载了一代洛阳人的骄傲和记忆的大阳摩托、东方红拖拉机，创造了新一代洛阳人必备和日常的卡萨米亚、金鑫珠宝……这些众人皆知的本土知名品牌产品集聚艺术节，给市民免费提供一场文化盛宴。

　　主舞台背景是《公元前到22世纪》艺术装置，木质结构代表“过去”的传统文化元素：河图洛书、斗笠、灯笼；亚克力材质代表“现在”，标有洛阳人熟悉的0379；银色反光立体装置代表“未来”。东方传统文化与未来科技感元素的碰撞，并配以赛博朋克风格蓝紫色系灯光，交相辉映，呈现出国风赛格朋克风格战区。

　　洛阳人耳熟能详的拖拉机在艺术节现场也变得时尚起来，通过涂鸦、灯光等爆改的赛博朋克风的主题艺术装置，洛阳建业凯旋广场北广场吸引了大众围观。

　　艺术节现场，不仅是视觉盛宴，在市集也可以采买到十一双节礼品。伊川建业绿色基地农产品、卡萨米亚、安德莉亚、燕知春各种特色食品可供选择……

　　除了外场的艺术装置和精彩市集，内场也有很多艺术节打卡地。位于负一楼的花仙物语主题艺术展，以IP漫画形式展示洛阳花仙形象，传统手工艺结合洛阳特色牡丹元素，用花仙精灵仕女融合展示，创新传承的形式展示茶、书法、绘画等文化，配有灯光呼应主题，绝美的现场互动体验；位于2楼东区西西弗书店后侧通道的《Cyber wall》涂鸦艺术墙，营造国风与潮流结合的氛围，超适合拍照打卡！位于4楼东厅的《洛阳地标时尚影展》，透过镜头记录洛阳，通过画面观看洛阳！

　　10月2日15:00-18:30，神都来潮艺术节现场有“一见倾心，共游凯旋”假面园游会，单身的你一定要到现场来，说不定就能遇到ta!

　　10月3日19:00-21:00，神都来潮艺术节现场展出大阳摩托N代产品(80年代到20年代)，每一代产品设置对应年代陈列展，展现时代变迁及大阳摩托品牌的成长历史。喜欢机车的朋友一定不要错过这次机车摇滚派对！

　　2020年十一，就来洛阳建业凯旋广场神都来潮艺术节现场打卡！
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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