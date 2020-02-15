铁路线上演绎“铁马英雄”

李四涛是郑州客运段北京二队九组列车长，他担当乘务k183/4次南阳—北京乘务工作，近期他成了洛阳铁路地区的大神级别的“长跑达人”。

李四涛是郑州客运段北京二队九组列车长，他担当乘务k183/4次南阳—北京乘务工作，近期他成了洛阳铁路地区的大神级别的“长跑达人”。

他个子不高，皮肤黝黑，性格略微内向。他在郑州客运段北京二队担任列车长十几年间，在工作和生活中他时刻以一名共产党员的标准来要求自己，交通强国，铁路先行，本着客运行业特点，让旅客感受到铁路行业提倡的安全出行、方便出行、温馨出行，服务旅客为重点的同时不断提高服务质量，牢记使命主题。

2018年3月底他因为身体的原因接触到跑步这项运动后，利用退乘休息时间进行跑步运动，严格的自律使其坚持至今，并加入了郑州铁路集团公司“铁马英雄”跑团，在此期间他体重减掉50斤脂肪，远离了三高人群的行列。

健康是福，有了健康的身体才有奋斗成功的本钱，要想干活好工作，就必须有个健康的体魄为前提，这句话成为他的口头禅。在他的带领下，单位里许多职工都“动”了起来，让我们为职工锻炼身体“嗨”起来鼓掌。职工有个健康的身体,心情才能愉快,走上工作岗位才能精神饱满,工作起来才有激情,为郑州客运段安全生产做出贡献！