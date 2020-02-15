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洛阳市劳模(工匠)培训基地揭牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 10:45

　　近日，洛阳市劳模(工匠)培训基地在栾川县伏牛山乡村振兴人才教育中心揭牌。

　　伏牛山乡村振兴人才教育中心依托栾川独特的生态资源和红色资源，开发了理论教学和现场体验相结合的栾川特色“红+绿”培训模式。市劳模(工匠)培训基地将充分利用这一资源，开展产业工人技能培训、高技能人才交流研讨、技艺展示等活动，在激发职工创新创造活力、提升职工技能素质、打造工匠人才队伍等方面发挥重要作用。

　　洛阳市总工会相关负责人介绍，洛阳市劳模(工匠)培训基地的揭牌落成，是为加快洛阳副中心城市建设提供强大人才支撑的必然要求，是落实全省产业工人队伍建设改革工作现场观摩推进会精神的重要举措，将对营造崇尚劳动、崇尚奋斗、崇尚工匠精神的社会氛围起到积极促进作用，将成为弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神的重要平台和载体，引领广大职工在新时代展现新作为、创造新业绩。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙雪芹 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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