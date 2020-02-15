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存在火灾隐患！洛阳17家宾馆酒店被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 10:49

　　双节将至，市消防救援支队对宾馆、酒店等人员密集场所展开突击暗访检查，现将存在消防安全隐患与严重消防安全违法行为的单位进行曝光。

　　一、老城区河洛阳光文化主题酒店

　　隐患：控制柜存在故障点，客房内防烟面具过期，未配备强光手电等。

　　二、洛阳市和家快捷酒店有限公司

　　隐患：消防控制室无人值班。

　　三、涧西区育明宾馆

　　隐患：二楼房间内未配备逃生用具，二楼楼梯处疏散指示标志不符合要求等。

　　四、洛龙区纬度快捷酒店

　　隐患：房间内疏散图不准确，二楼南侧安全出口锁闭，部分应急照明灯和疏散指示标识损坏等。

　　五、瀍河区聚康商务酒店

　　隐患：各楼层常闭式防火门未保持常闭状态，二楼西侧设置员工宿舍等。

　　六、洛阳居氏餐饮有限公司

　　隐患：一楼楼梯间设置房间，楼顶杂物间屋顶使用夹心为泡沫的彩钢板搭建等。

　　七、伊滨区李村镇快活宾馆

　　隐患：电线未穿管保护，缺少疏散指示标志。

　　八、吉利区悉恩酒店

　　隐患：楼梯间未设置疏散指示标志，消防控制室私拉乱接电线等。

　　九、洛宁县鼎和商务酒店有限责任公司

　　隐患：私家车占用消防车通道，楼梯间堆放杂物等。

　　十、孟津县城关镇聚缘大酒店

　　隐患：一楼安全出口处未安装应急照明灯，一楼楼梯处堆放货物等。

　　十一、汝阳县天炎大酒店

　　隐患：电机房报警电话损坏，二楼西侧防火门缺少密封条等。

　　十二、偃师饭店

　　隐患：五楼未设火灾自动报警系统，未设排烟设施等。

　　十三、宜阳县磊诚快捷酒店有限公司

　　隐患：二楼疏散指示标志不亮，室内消火栓无水等。

　　十四、伊川县可可宾馆

　　隐患：缺少安全出口标识，未安装合页型防盗窗，房间无防毒面罩等。

　　十五、嵩县泰博宾馆

　　隐患：杂物占用疏散通道，安全出口指示灯损坏等。

　　十六、栾川县栾川乡龙君宾馆

　　隐患：疏散指示标志损坏，一楼楼梯间堆放杂物等。

　　十七、新安县新城恒升源宾馆

　　隐患：员工不熟悉消防知识，不会使用灭火器，消火栓被遮挡等。

　　(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李靖媛)
[ 责任编辑：崔利利]
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