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“洛阳·阳城会客厅”正式启用

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-28 08:37

　　昨日，山西省晋城市阳城县在洛设立的“洛阳·阳城会客厅”正式启用。

　　“洛阳·阳城会客厅”占地面积535平方米，以旅为媒，承担旅游宣传、文化交流、招商引资、产业转接、农副产品展销、来宾接待等功能，是阳城县在洛阳市的一个重要宣传窗口。

　　启用仪式上，阳城进行了“悠然阳城”旅游推介。阳城县位于山西省东南部，是中原历史文化的辐射区域，拥有1个5A级景区、2个4A级景区、7个3A级景区，是首批“国家全域旅游示范区”。洛阳和阳城同为黄河文化旅游名城，在文化旅游等方面一直有着紧密的联系。

　　两地相关负责人在致辞时均表示，将充分发挥“洛阳·阳城会客厅”的平台作用，加强两地交流合作，共同讲好黄河故事，积极融入、建设洛阳都市圈，实现资源共享、优势互补、互惠互利、共赢发展。

　　晋城市委副书记、阳城县委书记姚逊，我市领导王琰君、魏险峰等参加相关活动。(记者 李冰 通讯员 刘延)
[ 责任编辑：崔利利]
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