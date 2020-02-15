央视《直播黄河》关注洛阳生态保护和高质量发展

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。5年来，市委、市政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，按照省委、省政府新的赋能定位，自觉践行新发展理念，抓住了历史机遇，上马了重大项目，集聚了资源要素，跟上了时代步伐，形成了发展优势，彰显了自身特色，转型发展高质量发展步伐不断加快。

编者按

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。5年来，市委、市政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，按照省委、省政府新的赋能定位，自觉践行新发展理念，抓住了历史机遇，上马了重大项目，集聚了资源要素，跟上了时代步伐，形成了发展优势，彰显了自身特色，转型发展高质量发展步伐不断加快。本报今起开设《奋进“十三五”》专栏，回顾和梳理“十三五”以来洛阳经济社会各领域改革发展形成的生动实践、取得的辉煌成就。敬请关注。

昨日上午，中央广播电视总台联合黄河流域九省区推出的大型融媒体特别节目《直播黄河》，通过央视新闻频道(CCTV-13)、央视新闻客户端、央视新闻官方微博进行了直播。作为黄河流域重要节点城市，洛阳备受《直播黄河》的关注，该节目向全国观众展现了我市在黄河流域生态保护和高质量发展中的生动实践。

织布、拓印、造纸……央视新闻频道的直播，以新安县石井镇黄河神仙湾沟域经济示范区内特色旅游项目为切入点，充分展现了当地以黄河神仙湾沟域经济示范区为龙头，发掘沟域范围内自然景观、历史文化、特色产业等资源，对山、水、林、田、村和产业发展进行整体规划、统一打造，实现沟域可持续发展的过程。

“沟域支撑着流域，把沟域生态环境保护好了，其实就是把黄河流域生态环境保护好了。近年，洛阳市共打造了53个像神仙湾这样的沟域经济示范带，走出了一条集生态效益、社会效益和经济效益于一体的发展道路。”央视外景记者向观众介绍了洛阳的沟域经济发展情况。我市立足自然资源禀赋和乡村发展实际，创造性提出“沟域经济”发展理念，蹚出了一条以山区沟域综合治理支撑黄河流域生态保护的绿色发展之路。

“十三五”以来，豫西苹果谷、手绘小镇、伊源康养谷等53个“沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林”全景式沟域经济示范带先后建成，实现了产业变革、业态融合、生态改善、群众增收齐头并进。

“目前，我国首次研发并且拥有自主知识产权的125兆牛大型张力拉伸机已经在洛阳开始制造，将助力我国航空航天等重大项目建设。”在节目中，央视主持人介绍了我市在助力大国重器制造方面的担当与作为。作为焦裕禄精神孕育形成的地方，中信重工机械股份有限公司重型装备厂数控一车间镗铣床大班长刘新安在节目中表示，自己的工作就像“绣花”，不能出现半点差错。他朴实的语言，生动诠释了“大国工匠”精神。

助力大国重器制造，洛阳始终彰显担当。从“复兴号”动车组、C919大飞机等大国重器，到“嫦娥奔月”“蛟龙探海”“墨子传信”等重大前沿工程，“洛阳创新”不断添彩“中国智造”。如今在洛阳，创新已经成为发展的原动力，汇聚起高质量发展的磅礴力量。

“像黄河一样奔流不息、一往无前、百折不挠，这是黄河给两岸儿女的精神力量。正是有了这样的拼搏精神，让老工业基地洛阳不断焕发新机，向高质量发展迈进。”直播即将结束时，节目的解说词对洛阳作出了这样的评价。

节目中还介绍了黄河控制性工程——小浪底水利枢纽的巨大作用，以及我市在黄河生态治理方面取得的成效。节目介绍说：“小浪底水利枢纽工程担负着我省100多万亩良田的灌溉任务，在使农业耕作条件改善的同时，也让水生态环境不断改善。”

近年，在确保黄河安澜的同时，我市大力实施沿黄国土绿化，一体推进黄河及伊、洛、瀍、涧等主要支流绿化，沿河布绿带，岸线建公园，处处新绿点缀、水流潺潺。与此同时，我市大力实施廊道绿化、荒山绿化、森林公园建设、飞播造林等工程，累计完成新造林174万亩。此外，我市强力推进河渠治理，2017年至今已累计实施河渠综合治理项目248个，综合治理河道225.7公里，沿线排污口全部截流，12项引水补源工程全部建成投用。

央视新闻客户端、央视新闻官方微博的直播同样丰富多彩，两个新媒体以《跟着黄河入大海》为题，将洛阳特色文旅产品向广大网友进行了推荐。

澄泥砚是用黄河泥经多个工艺流程制成的砚台，是洛阳特产，是黄河文化的典型代表，也是中国“四大名砚”之一。在央视新闻客户端的直播中，小朋友们现场制作澄泥砚的情景让人印象深刻。

洛阳牡丹甲天下，牡丹瓷是洛阳的特色礼品，以雍容华贵、工艺精湛而深受游客青睐。李学武是我市制作牡丹瓷的典型代表，在央视新闻客户端的直播中，他成为镜头里的主角，向网友详细介绍了牡丹瓷的工艺流程和主要产品。

被誉为“千年名宴”的洛阳水席也出现在央视新闻客户端的直播中，让人垂涎欲滴。有网友看到介绍，还列举了牛肉汤、浆面条、小街锅贴等特色美食。一名网友直言：“洛阳文化底蕴丰厚，美食也多，发展越来越快，是黄河流域的一颗明珠。”(记者 李三旺)