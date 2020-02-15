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洛阳以评促改，全力做好国家营商环境评价填报工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-28 08:37

　　昨日，记者从市营商办获悉，2020年国家营商环境评价已进入政府部门数据集中填报阶段。近日，我市派出一支84人的填报团队，涉及发改、市场监管等30多个部门，目前正与郑州市、许昌市一起代表河南省在西咸新区参评，通过“以评促改、以评促优”进一步提升全市营商环境。

　　根据国家发改委安排，此次评价范围包括全国80个地级以上城市和18个国家级新区，采取“政府部门集中填报+企业问卷调查+数据核验”的形式进行。考评指标包括18个一级指标和87个二级指标，一级指标为开办企业、获得信贷、跨境贸易、政府采购、登记财产、纳税、招标投标、办理建筑许可、劳动力市场监管、知识产权创造保护和运用、获得用水用气、获得电力、市场监管、政务服务、包容普惠创新、办理破产、保护中小投资者、执行合同。

　　我市高度重视此次评价，市委、市政府进行了专题部署，采取多种措施积极“备考”，通过落实一把手工程、组建一支精干队伍进行填报，形成前后方积极联动，确保填报工作有序推进。目前包括市场监管、纳税等多项指标已填报完毕。

　　在实际填报中，我市组织相关人员认真研究评价培训内容和填报指引，并积极对接国家、省发改委，做到填报资料详尽完备、填报方案科学灵活，力求以最好的状态呈现洛阳营商环境情况。

　　“此次考评，让我们对国家营商环境方针政策有了更深理解，对下一步工作有很好的指导促进作用。”市市场监管局注册科负责人贾敬献表示。“‘国考’是检验挑战，更是展示‘洛阳改革、洛阳特色’的机遇，供电公司作为获得电力指标牵头部门已高质量完成信息填报工作。”国网洛阳供电公司副总经理马晓久说。目前我市各相关部门已相继按照“以评促改”的原则，对照填报指标推进对应领域优化提升工作。

　　为保证填报效果，市营商办每天召开填报工作复盘会，总结填报经验，供有关人员借鉴分享，确保评价填报工作顺利完成。

　　“这次‘国考’内容广、标准高，在对填报人员提出较高要求的同时，也为各个城市搭建了相互学习的平台。”市发改委主任王瑞表示。在后续考评中，我市将继续严阵以待，全力以赴完成好今年国家营商环境评价各项工作，对标先进城市，充分发挥营商环境评价“以评促改、以评促优”的作用，通过持续打造国际化、法治化、市场化、便利化的一流营商环境，为副中心城市建设提供重要支撑。(记者 陈曦 通讯员 刘伟侠)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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