洛阳市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）会

昨日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，通过集中专题辅导，深刻领会《习近平谈治国理政》第三卷的精髓要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想在河洛大地落地生根、形成生动实践。市委书记李亚出席会议。

昨日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，通过集中专题辅导，深刻领会《习近平谈治国理政》第三卷的精髓要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想在河洛大地落地生根、形成生动实践。市委书记李亚出席会议。

报告会上，国防大学教授郭凤海以《深刻理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想》为题，从《习近平谈治国理政》第三卷的收录范围、逻辑框架、主要内容等方面入手，系统阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想的深邃内涵和理论魅力，并就坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作提出建议。

会议认为，报告主题鲜明、重点突出，内涵丰富、思想深刻，对深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，系统掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法具有重要意义。会议强调，要在真学上下功夫，结合“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动常态化，把学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第三卷作为重要政治任务，与学习第一卷、第二卷结合起来，与学习贯彻习近平总书记视察指导河南工作重要讲话和重要指示批示精神结合起来，全面系统学、融会贯通学、带头主动学，不断推动学习往深里走、往实里走、往心里走。要在坚信中增定力，深刻感悟其中的坚定信念、为民情怀和斗争精神，从学思践悟中汲取政治力量、思想力量、实践力量，不断增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，确保中央、省委和市委决策部署不折不扣落到实处，努力在常态化疫情防控下奋力完成经济社会发展目标任务，不断赢得发展主动权。要在笃行上见实效，坚持学思用贯通、知信行统一，大力弘扬“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，克服“三种心态”、强化“三种精神”，不断强化落实力执行力穿透力，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出更大贡献。

市委副书记赵会生主持会议。市委理论学习中心组成员，市直相关部门负责同志等在主会场参加会议。会议以视频会议形式召开，各县(市)区设分会场。(记者 李江涛 白云飞)