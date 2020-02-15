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游子的秋日情思
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-28 08:24

　　今人不见古时月，今月曾经照古人。

　　一千多年前，有个不爱说话、不好社交的唐代男人，没事儿就喜欢抬头看月亮。

　　他叫孟郊，是写高冷诗的好手，整天苦思冥想，写世态炎凉，写人间疾苦，把自己搞得“苦哈哈”的，人称“诗囚”。

　　不过，他写的《游子吟》却很温暖：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”这首诗触动了多少为人儿女者的心弦。

　　洛阳是唐代东都，人多，机会也多，是才子们追逐梦想、施展抱负的理想之地。孟郊年轻时曾在洛阳附近的嵩山隐居，晚年定居在洛阳。

　　他喜欢洛阳，喜欢天津桥上的月光。

　　对月常忆君

　　天津桥，是唐代洛阳城中的一座石桥，旧址在今洛阳桥西不远处。

　　“天津晓月”乃旧时“洛阳八大景”之一。黎明时分，站在桥上看月亮，月光映着桥下的洛水，诗情画意，令人沉醉。

　　孟郊常在天津桥上望月，赏中秋圆月，怜深冬冷月，感叹“月明直见嵩山雪”。

　　他有一个诗友，名叫贾岛，也喜欢看月亮。贾岛比孟郊小二十多岁，别号“诗奴”。他跟孟郊一样有“社交恐惧症”，很少与人交往，也跟孟郊一样总是“苦哈哈”地写诗，一字一句地琢磨、推敲，苦心孤诣，如痴如醉。

　　一个“诗囚”，一个“诗奴”，走的都是苦吟诗人的路子，绝配！后人管他俩这个组合叫“郊寒岛瘦”。

　　两人在不同的地方生活、工作，来往不多，但他俩彼此欣赏，惺惺相惜。

　　某个月夜，身在远方的贾岛望着月亮，忽然想起了洛阳的孟郊，于是写了一首诗《投孟郊》，遥寄问候，道是“月中有孤芳，天下聆薰风”“前岁曾入洛，差池阻从龙”。他曾来洛阳，可惜事务繁忙，没顾上拜会孟郊，甚是遗憾，期待来日相见，诉诉衷肠。

　　共同的创作追求，相似的人生境遇，让他们相互理解、心有默契，即使素未谋面，却常常在梦中把酒言欢，畅谈人生。用贾岛的话说，这叫“生平面未交，永夕梦辄同”。

　　愿报三春晖

　　孟郊不是传统意义上的成功者。他的人生屡经挫折，饱尝失败，两次参加科举考试都没考上。除了写诗，他好像干啥啥不行，没车没房没存款，穷得连中秋月饼都买不起。

　　权贵们瞧不起他这个穷酸文人，但他的母亲一直把他当宝贝，常常给他打气，鼓励他不要放弃，继续努力。

　　在母亲的鼓励下，孟郊第三次进京应试，终于在46岁那年考中了进士。

　　史载，公元801年，孟郊“奉母命”在洛阳参加官员选拔考核，端上了“铁饭碗”，被朝廷分派到南方当溧阳(今江苏省境内)尉。

　　《游子吟》便是他上任后写的。终于得到稳定工作了，他想把母亲接到身边同住，好好尽尽孝心，报答母亲的恩情。

　　感恩赤子心

　　孟郊在溧阳没待多久，就辞职来到了洛阳。

　　溧阳的那份工作，他干得很憋屈。官场尔虞我诈，钩心斗角。他官职卑微，不屑钻营，搞不定复杂的人事关系，无处施展抱负，郁郁寡欢，消极对抗，班也不好好上，三天两头躲到林间水旁徘徊、作诗。上级责骂他干不好公务，找了个人顶替他做事，扣发他一半薪水。士可杀不可辱，孟郊干脆辞职了。

　　公元806年，经好友韩愈推荐，河南尹郑余庆邀请孟郊回洛，任河南水陆转运从事。孟郊欣然应之，定居到了洛阳立德坊。

　　立德坊位于今洛阳老城区东南隅，不远处就是隋唐大运河的重要港口——新潭，船来船往，热闹繁华。

　　孟郊停下漂泊的脚步，在洛阳过上了稳定的生活。韩愈替他高兴，时不时约他聊天喝酒。

　　韩愈乃“唐宋八大家”之首。他比孟郊小十几岁，也曾在洛阳工作。《旧唐书》里说，孟郊“性孤僻寡合，韩愈见以为忘形之”，两人志趣相投，结成了忘年交。韩愈推崇孟郊的诗文，常常在“朋友圈”给孟郊点赞。

　　无须奇怪韩愈为何欣赏孟郊。诗贵情真，人贵诚心，不说别的，读过孟郊写的《游子吟》，谁能不被这片赤子之心打动？

　　这个中秋节，回家陪父母聊聊天，一起开开心心吃块团圆月饼吧！（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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