我市持续推进养老服务体系建设工作 养老服务水平全面提升

近年，洛阳市持续推进养老服务体系建设工作，加快建设“乐养居”、社会办养老机构等，城市养老服务水平全面提升。

近年，洛阳市持续推进养老服务体系建设工作，加快建设“乐养居”、社会办养老机构等，城市养老服务水平全面提升。2020年洛阳市重点民生实事工作要求，完成新建、改扩建“乐养居”(社区养老服务中心)50个，目前已建成投用42个，数以万计的老人在“乐养居”内享受贴心的养老服务。

老人在书画室感受艺术魅力

快乐养老 我市已建成投用42个“乐养居”

周一至周五的中午，家住吉利区三和社区的王先生，在三和社区“乐养居”吃过午饭，并不着急回家，他总会在“乐养居”的休憩区待一会儿，看看书或者和老人们聊聊天，享受“乐养居”带来的便利养老服务。

“三和社区‘乐养居’面积大，助餐、医护、运动、文娱、休憩、托养等功能齐全，能满足养老需求，我很满意。”提起三和社区“乐养居”，70多岁的吴先生连声称赞。

今年8月7日，吉利区三和社区“乐养居”和康乐社区“乐养居”同时正式投用，其中三和社区“乐养居”总面积1400平方米，康乐社区“乐养居”总面积450平方米。

三和社区“乐养居”主要包括室外文化活动广场、养老服务餐厅等，同时配备了齐全的文娱活动设施、保健按摩设施及助浴助餐设施，确保老人在“乐养居”内享受到便利、高效的养老服务。

“三和社区‘乐养居’投用后，很快受到老人欢迎，周一到周五，每天有200多人次老人来到‘乐养居’就餐。”三和社区“乐养居”负责人赵斌说，老人每天仅花10余元，就可以享受到早中晚三餐服务。

西工区蒋沟社区“乐养居”投用后，也受到老人欢迎。老人们在“乐养居”内用餐、看书、练习书法，有的老人还在按摩椅上体验按摩，其乐融融。

记者从市民政局获悉，我市已建成投用42个“乐养居”，到2022年年底，全市将建成“乐养居”300个以上，实现城市社区养老服务设施全覆盖，服务逐步向“十助二护”(即助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和护理、巡护)扩展。

工作人员正给老人测量血压

智慧养老 让养老服务更接地气、更有人气

今年，我市市级养老服务信息平台和5个城市区平台将全部建成，目前进展顺利，市级养老服务信息平台已完成数据收集和软件开发，正在进行主城区平台对接、数据筛选入库工作；涧西、西工、洛龙、老城、瀍河5个主城区平台已全部建成。

市民政局养老服务科相关负责人介绍，市级养老服务信息平台汇聚了我市126.7万老年人口、212家养老机构、233家养老服务中心及5000余名养老从业人员的数据信息，将养老从业人员与养老服务工作紧密结合起来，通过平台为养老服务提供信息化支撑，并结合云计算、大数据的发展趋势，为老人提供服务查询、服务申请，便于查询社区养老服务中心及养老机构信息。

此外，市级养老服务信息平台还为全市养老工作提供大数据管理、“十助二护”服务、政府购买服务申请、服务质量管控、养老机构实时监控、养老机构智慧消防、老人安全实时报警及失智老人定位等服务，推动养老服务智慧化升级，提升养老服务质量水平，让洛阳的养老服务更接地气、更有人气。

老人正在享受按摩服务

医养结合 打通健康养老“最后一公里”

老有所依、老有所养是每一位老人最朴素的愿望。今年全市民政工作会议提出，我市要加快推进“乐养居”建设，持续完善养老服务体系。今年完成新建、改扩建“乐养居”50个，新建农村老年幸福院200家、养老床位2000张，改造提升乡镇敬老院50家。力争到2022年，实现城市社区养老服务设施全覆盖、农村养老服务功能全覆盖、每千名老人拥有养老床位40张。

“洛阳永顺养老院的医护人员全天值守，我住在这里很安心。”近日，87岁的王喜乐告诉记者，永顺养老院是一家提供医养结合服务的养老院，有6名医护人员全天轮流值守，老人们小病不出养老院，大病由市中心医院、交通医院等提供医疗服务。

面对进入老龄化社会的紧迫形势，近年，我市将医养结合工作纳入《洛阳国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，充分发挥“政府引导、社会参与”的作用，并出台一系列扶持政策，健康老龄化工作卓有成效。我市在全省率先组建老年病医院、老年疾病防治中心和安宁疗护中心，老年健康服务网络逐步健全，先后被国家确定为医养结合、安宁疗护试点城市，逐步打通健康养老“最后一公里”。

目前，在全市91个社会办养老机构中，提供医养结合服务的有20个。我市将深入推进养老服务体系建设，有序推进全国养老服务业综合改革试点、国家智慧健康养老应用示范试点、国家级医养结合试点建设，全国居家和社区养老服务改革试点通过验收，让更多老人“安居洛阳乐养老”。(记者 余子愚 通讯员 刘民/文 记者 鲁博 张怡熙/图)