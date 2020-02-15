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洛阳今天多云到阴天转小雨 气温16℃到24℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-28 08:23

　　这几日，秋的感觉愈发强烈。短短几日，季节已转换了冷暖，到处一派秋日景象。

　　“山僧不解数甲子，一叶落知天下秋。”描写的就是这一时节。这句诗是说，山上的和尚不知道如何计算甲子日历，只知道观察自然，看到一片树叶落下，就知道天下都已经是秋天了。

　　河南省气象台预计，9月末的这几天，微凉仍是主基调，29日夜里到30日白天，受冷空气影响，全省自北向南转偏北风4级左右，其中北部阵风6级到7级，全省大部最高气温在25℃左右。10月2日前后，受冷空气影响，我省有一轮降雨、降温过程。

　　市气象台据气象资料分析，未来几天我市多短波槽活动，云系较多；10月2日，受冷空气影响，气温较前期有所下降。预计今天我市多云到阴天转小雨，偏东风3级左右，气温16℃到24℃。明天阴天转多云有轻雾，部分地区有小雨，偏东风2级到3级，气温16℃到24℃。

　　来看看未来几天的天气情况。

　　30日(周三)：多云到阴天，部分地区转小雨，气温16℃到24℃。

　　10月1日(周四)：多云，西北风3级到4级，气温17℃到24℃。

　　10月2日(周五)：多云到阴天转小到中雨，偏北风3级到4级,气温14℃到21℃。

　　10月3日(周六)：小雨转阴天到多云，气温13℃到21℃。

　　10月4日(周日)：多云间阴天，局部地区有小雨，气温13℃到20℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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