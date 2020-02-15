“光盘新招”助洛阳自助餐行业制止餐饮浪费

长期以来，自助餐厅以“不打包、随便吃”的业态属性，一直是餐饮浪费的重点领域。随着厉行节约、抵制浪费的新风尚在越来越多消费领域得到贯彻，针对自助餐这一用餐形式，洛阳市不少商家也在践行“光盘行动”中探索出不少新办法。对此，洛报融媒记者展开了调查。

长期以来，自助餐厅以“不打包、随便吃”的业态属性，一直是餐饮浪费的重点领域。随着厉行节约、抵制浪费的新风尚在越来越多消费领域得到贯彻，针对自助餐这一用餐形式，洛阳市不少商家也在践行“光盘行动”中探索出不少新办法。对此，洛报融媒记者展开了调查。

押金制。27日，在西工区建业凯旋广场的一家自助餐厅，工作人员提示顾客：“入场时需额外支付押金，押金凭证要妥善保存，用餐不浪费，可凭押金单到收银台退还押金。”“现在多数顾客都能做到文明用餐，除非有人浪费过于严重，一般情况下都会将押金退还。”该名工作人员说。

严供应。在涧西区太原路附近的一家自助餐厅，“厉行节约、勤拿少取”字样的提示语随处可见，对于拿取食物较多的顾客，工作人员会进行善意提醒。在走访过程中，洛报融媒记者还发现了一种半自助化的点餐模式，尽管顾客也是缴纳固定费用入场，无限量吃到饱，但这类餐厅是由服务员提供点单、上菜服务，只有少数的蔬菜、水果、调料等让顾客自取。

限时间。有的自助餐厅在就餐时间上的要求更加明确，通常为两小时；有的自助餐厅采取“分轮点餐”模式，对消费者点餐轮次加以限制。“分轮点餐、限时就餐可以让顾客对自己的胃口进行预判，比单纯提醒‘勤拿少取’更有实际效果。”自助餐厅从业者李晓果说。

尽管厉行节约已成社会共识，洛阳不少商家频出“光盘新招”，但在自助餐行业中仍存在规则好立不好守、商家“松紧尺度”难拿捏等问题。业内人士认为，要杜绝自助餐浪费现状，仅靠一个个限制浪费的“新招”是不够的，更有赖于杜绝浪费的社会风气的形成，以及新风尚之下商家更加精细化的服务。

自助餐厅从业者李凯认为，自助餐杜绝浪费“过程控制比结果控制更重要”。“总是盯着顾客最终浪费了多少，不如在过程中强化节约理念，服务员多对顾客的过度拿取等行为进行提示，对浪费的后果稍加提醒。”李凯说。

“针对自助餐浪费现象，首先应该加大节约行为的引导和提倡，至于自助餐浪费到底该不该罚以及罚多少，应该以商家和顾客双方的约定为优先。”河南立典律师事务所律师卫晓明认为，“比如顾客通过二维码点餐时，商家可事先给顾客一个浪费行为规范惩戒的约定，只要顾客同意就有了电子合同效力，能在无形之中强化顾客的节约意识。”

业内人士表示，随着消费者对自助餐的理解不断改变，以及餐厅在控制成本和吸引顾客之间形成更好的平衡，自助餐“光盘”会越来越普遍。（洛报融媒记者 王子君）