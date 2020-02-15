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画面惊艳！ 央视《直播黄河》节目关注洛阳

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-27 16:24

　　今天上午，中央广播电视总台大型融媒体特别节目《直播黄河》通过央视新闻频道(CCTV-13)、央视新闻客户端、央视新闻官方微博进行了直播。

(央视直播画面)
(央视直播画面)

　　洛阳，作为黄河流域重要节点城市，自然受到《直播黄河》的关注。该节目用十多分钟的时间，向全国观众展现了我市在黄河流域生态保护和高质量发展中的生动实践。

　　织布、拓印、造纸……央视新闻频道的直播，以新安县石井镇黄河神仙湾沟域经济示范区内特色旅游项目为切入点，充分展现了当地以黄河神仙湾沟域经济示范区为龙头，发掘沟域范围内自然景观、历史文化、特色产业等资源，对山、水、林、田、村和产业发展进行整体规划、统一打造，实现沟域可持续发展的过程。

(央视直播画面)
(央视直播画面)

　　“近年，洛阳市共打造了53个像神仙湾这样的沟域经济示范带，走出了一条集生态效益、社会效益和经济效益为一体的发展道路。”央视外景记者向观众详细介绍了洛阳的沟域经济发展情况。

　　洛阳市立足自然资源禀赋和乡村发展实际，创造性提出“沟域经济”发展理念，蹚出了一条以山区沟域综合治理支撑黄河流域生态保护的绿色发展之路。近年，豫西苹果谷、手绘小镇、伊源康养谷等53个“沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林”全景式沟域经济示范带先后建成，实现了产业变革、业态融合、生态改善、群众增收齐头并进。

　　“目前，我国首次研发并且拥有自主知识产权的125兆牛大型张力拉伸机已经在洛阳开始制造，将助力我国航空航天等重大项目的建设。”节目中，央视主持人介绍了洛阳在助力大国重器制造方面的担当与作为。中信重工机械股份有限公司重型装备厂数控一车间镗铣床大班长刘新安在节目中说，自己的工作就像是在“绣花”，不能出现半点差错。他朴实的语言，也生动诠释了“大国工匠”精神。

　　的确，助力大国重器制造，洛阳始终彰显担当。从“复兴号”动车组、C919大飞机等大国重器，到“嫦娥奔月”“蛟龙探海”“墨子传信”等重大前沿工程，“洛阳创新”不断添彩“中国智造”。

　　“像黄河一样奔流不息、一往无前、百折不挠，这是黄河给两岸儿女的精神。正是有了这样的拼搏精神，让老工业基地洛阳不断焕发新机，向高质量发展迈进。”直播即将结束时，节目的解说词对洛阳作出了这样的评价。（洛报融媒记者 李三旺）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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