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伊川县召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-27 11:49

　　9月25日下午，我市召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议。伊川县政府副县长、县公安局党委书记、局长李伟东等在伊川县分会场参加会议。

　　会议通报了我市今年以来打击治理电信网络诈骗案件工作情况，对当前工作中存在的突出问题进行了分析。

　　全市会议结束后，伊川县召开了打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议。县委常委、政法委书记赵颇和各乡镇、街道办事处主要领导及县直相关单位、在伊各金融机构及通信运营商等联席会议成员单位负责人参加会议，县委政法委常务副书记周耀武主持会议。

　　会上，县委宣传部常务副部长卢会奇传达了《伊川县防范电信网络诈骗集中宣传活动工作方案》，系统介绍了针对伊川县具体情况的宣传防范电信网络诈骗有关措施、方法。

 

　　县委常委、政法委书记赵颇分析了伊川县防范电信诈骗宣传工作的不足与短板，针对伊川县发案的实际情况，对此次打击治理电信网络新型违法犯罪工作提出新要求。

　　赵颇强调，打击治理电信网络诈骗违法犯罪，事关社会和谐稳定，各单位、各部门要切实将反诈宣传作为重点工作深入扎实推进，集中各方资源，迅速掀起全社会宣传防范电信网络诈骗犯罪热潮。伊川县公安局要与各单位、各部门进一步加强配合、务实工作，共同织密伊川县打击防范电诈违法犯罪管控网络，坚决遏制电诈犯罪的高发态势，保护人民群众财产安全和合法权益，增强广大人民群众安全感、获得感、满意度，为维护伊川县社会治安大局持续稳定做出新的更大的贡献！（通讯员 崔琦 石伟召）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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