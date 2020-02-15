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洛阳“党的创新理论万场宣讲进基层”理论宣讲大赛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-27 08:28

　　25日下午，在洛阳广播电视台，洛阳市“党的创新理论万场宣讲进基层”理论宣讲大赛举行。我市各县(市)区、市直机关的100余名选手参赛，最终分别决出了大赛故事类和文艺类节目一、二、三等奖。

　　此次比赛由市委宣传部主办，经过前期选拔，故事类有《义务守墓四十余载红色精神代代相传》等18件作品入选决赛，文艺类有小品《爱心传递》等15件作品入选。

　　在这些进入决赛的作品中，题材和内容来源十分广泛，既有在脱贫攻坚中涌现的典型人物，也有在此次抗击疫情中涌现的感人故事。参赛选手们或是通过声情并茂的讲述，将这些感人至深的故事娓娓道来，或是用通俗易懂的小品、快板、戏曲等表演形式，深入浅出地将党的创新理论展现出来，让这些创新理论入脑入心、见行见效。

　　最终，在故事类的比赛中，吉利区市场监督管理局的王亚琼讲述的《海阔天空》，以及宜阳县纪委监委的张洁讲述的《给书军的一封信》获得一等奖；在文艺类的比赛中，由新安县选送、新安县曲剧团表演的戏曲《农家院的笑声》，以及由市国资委选送、市文化投资管理有限公司表演的小品《“医生”有你》获得一等奖。（记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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